Femicidio de Agostina Vega: la nueva imputación contra Barrelier apunta a una condena de perpetua

La red de supuesta complicidad

El fiscal Garzón sostiene que Barrelier no actuó solo en la etapa posterior al crimen. Hoy será el turno de las indagatorias para Osvaldo Fassetta, amigo y conviviente del acusado. Se habrían conocido en el entorno del club Instituto. Su rol es clave, ya que compartía la vivienda donde ocurrió el asesinato y tenía vínculo previo con la víctima y su madre.