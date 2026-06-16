Un sanatorio bajo la lupa: una herencia millonaria, una firma cuestionada y el futuro de un prestador clave del PAMI

La contradicción es el núcleo de una acción de redargución de falsedad promovida dentro del proceso sucesorio. La figura jurídica busca determinar si el instrumento público refleja hechos verdaderos o si contiene afirmaciones falsas. La relevancia del planteo es enorme: si la operación es declarada inválida, las acciones regresarían al patrimonio de los causantes y pasarían a integrar la herencia. Si, por el contrario, la transferencia se mantiene, una parte sustancial de ese patrimonio quedaría fuera del reparto entre los herederos. El expediente agrega otro elemento que incrementó las sospechas. Mientras el acta notarial ubica el supuesto acto de firma en Tucumán, el propio contrato menciona a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lugar de celebración. Es decir, el mismo documento sitúa la operación en dos ciudades distintas durante la misma fecha, mientras que los registros de vuelo indican que los presuntos firmantes se encontraban en Bariloche. Esa secuencia se convirtió en una de las principales pruebas analizadas por la Justicia.