Política

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

A más de un año de la intervención, se convocó a los afiliados a sufragar el 20 de septiembre. Entre un llamado a la unidad y los cuestionamientos por la integración del órgano electoral.

INTERVENIDO. La sede correligionaria de Catamarca 851.
INTERVENIDO. La sede correligionaria de Catamarca 851.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UCR de Tucumán convocó a internas para el 20 de septiembre, buscando elegir nuevas autoridades locales y normalizar el partido tras más de un año de intervención federal.
  • El llamado ocurre luego de un año de intervención partidaria. El proceso avanza entre pedidos de unidad de sus dirigentes y disputas por el armado de la junta electoral local.
  • La interna definirá el nuevo liderazgo de la oposición provincial y determinará el nivel de cohesión de la UCR tucumana frente a los próximos desafíos electorales locales.
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