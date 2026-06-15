La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

Resumen para apurados
- La UCR de Tucumán convocó a internas para el 20 de septiembre, buscando elegir nuevas autoridades locales y normalizar el partido tras más de un año de intervención federal.
- El llamado ocurre luego de un año de intervención partidaria. El proceso avanza entre pedidos de unidad de sus dirigentes y disputas por el armado de la junta electoral local.
- La interna definirá el nuevo liderazgo de la oposición provincial y determinará el nivel de cohesión de la UCR tucumana frente a los próximos desafíos electorales locales.
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