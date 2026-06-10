Video clave en el caso Agostina Vega: Barrelier y Andreani aparecen juntos en el Ford K tras el crimen
Las imágenes fueron incorporadas al expediente y registran a Claudio Barrelier y Soledad Andreani horas después del crimen de Agostina Vega. La grabación es considerada una pieza importante dentro de la investigación.
Resumen para apurados
- Detuvieron en Córdoba a Soledad Andreani por encubrimiento en el crimen de la adolescente Agostina Vega, tras revelarse un video clave junto al principal sospechoso.
- Andreani, dueña del auto usado para trasladar el cuerpo de la menor, aparece en un video con el acusado Claudio Barrelier una hora después de que se descartaran los restos.
- Con tres detenidos, la fiscalía de Córdoba analiza el grado de participación de los imputados para esclarecer un caso que generó gran conmoción social en la provincia.
La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la detención de Soledad Andreani, acusada de encubrimiento agravado. La mujer, de 43 años, es la propietaria del Ford Ka negro que, según la hipótesis de la fiscalía, habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente de 14 años.
Con esta medida, ya son tres las personas detenidas en la causa: Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso; Osvaldo Fassetta, amigo del acusado y residente de la vivienda donde los investigadores creen que ocurrió el homicidio; y ahora Andreani, ex pareja de Barrelier.
La acusación contra la mujer tomó fuerza tras la incorporación de un video considerado relevante para la causa, en el que ambos aparecen juntos pocas horas después del momento en que, según los investigadores, fueron descartados los restos de la víctima.
La grabación que quedó incorporada al expediente
De acuerdo con la investigación, Agostina Vega habría sido asesinada entre la noche del 23 de mayo y la madrugada del 24 en una vivienda ubicada en la ciudad de Córdoba. Los peritajes y testimonios reunidos hasta el momento sostienen que la adolescente fue víctima de abuso sexual y murió por asfixia mecánica.
Las cámaras de seguridad registraron movimientos del Ford Ka negro en la zona del descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde posteriormente fueron hallados los restos de la joven. Los registros muestran el ingreso y la salida del vehículo durante la mañana del lunes feriado.
Además, un vecino declaró haber observado un automóvil de color oscuro ingresar rápidamente a un sector donde había residuos, dejar elementos en el lugar y luego iniciar una fogata.
Para los investigadores, Barrelier habría utilizado ese vehículo para trasladar restos que se encontraban dentro de bolsas y un balde, antes de encontrarse con Andreani.
Qué muestra el video de Soledad Andreani y Claudio Barrelier
La grabación incorporada al expediente fue registrada cerca del mediodía del lunes 25 de mayo en barrio Yofre. Según la hipótesis de la fiscalía, las imágenes fueron captadas aproximadamente una hora después de que los restos de Agostina Vega fueran abandonados en el descampado.
En el video se observa al Ford Ka estacionado frente a una ferretería. Primero desciende Andreani, quien permanece algunos minutos hablando por teléfono. Luego baja Barrelier desde el asiento del conductor y ambos mantienen una conversación.
Posteriormente, el acusado abre el baúl del vehículo y manipula una frazada antes de volver a dejarla en el mismo lugar. Más tarde, los dos ingresan al comercio y guardan en el baúl distintos productos adquiridos en la ferretería.
Durante su declaración, Andreani sostuvo que ese día habían salido a comprar materiales para realizar arreglos en su vivienda. También aseguró que Barrelier regresó con una mochila, se duchó y permaneció en la casa hasta que recibió un llamado relacionado con la desaparición de la adolescente.
La defensa de la mujer afirmó que fue la propia Andreani quien aportó información que permitió a los investigadores llegar a las imágenes y sostuvo que su relato sobre los hechos ya fue incorporado a la causa.
Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el grado de participación de cada uno de los imputados en uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba durante las últimas semanas.