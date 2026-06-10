Video clave en el caso Agostina Vega: Barrelier y Andreani aparecen juntos en el Ford K tras el crimen

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la detención de Soledad Andreani, acusada de encubrimiento agravado. La mujer, de 43 años, es la propietaria del Ford Ka negro que, según la hipótesis de la fiscalía, habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente de 14 años.