Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Ya para el jueves, el panorama será de contraste con la primera parte de la semana. Una ciclogénesis marcaría el escenario hasta el viernes con lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, especialmente en los distritos del Litoral. Esto se debe a que coexistirán el ascenso térmico y la inestabilidad, producto de la influencia de una masa de aire más húmedo y templado que irá ganando terreno desde el norte hacia el centro de la Argentina.