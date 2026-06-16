Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Resumen para apurados
- Esta semana, una ciclogénesis provocará intensas lluvias en el Litoral argentino debido al ingreso de aire húmedo que pondrá fin a la reciente ola polar.
- Tras días de frío extremo y aire seco, el ingreso de viento norte aportará humedad desde el miércoles, desatando tormentas de más de 50 mm en el norte y Litoral del país.
- Este fenómeno inestable dará paso al ingreso de un nuevo frente frío desde la Patagonia el fin de semana, consolidando un invierno de fuertes oscilaciones térmicas.
Los montones de abrigos que hay que elegir antes de salir advierten que la ola polar ya inició y que la Argentina se encuentra bajo los efectos de una masa de aire frío que provoca un desplome térmico en la mayor parte del país. Pero al pronóstico de heladas se suman nuevas proyecciones que advierten lluvias y un sistema de baja presión también llamado ciclogénesis.
Hasta buena parte de la semana, las estimaciones indican que no habrá variaciones respecto a la tendencia fría que se instala en la mayor parte del territorio. Con ello, el aire seco no dará lugar a precipitaciones hasta llegado el miércoles, cuando el mapa nacional entrará bajo un período de transición que dará paso a condiciones más inestables. Para ese tiempo, un sistema de baja presión afectaría a las provincias del Litoral.
El avance del viento norte y el cambio de escenario
Los fuertes vientos del extremo sur, así como las bajas temperaturas en gran parte del suelo patrio irán cediendo a medida que avanza la semana, según explican desde Meteored a partir de los modelos climáticos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Poco a poco el viento norte irá ganando protagonismo en las jurisdicciones locales, templando el ambiente con un aumento de la nubosidad.
Ya para el jueves, el panorama será de contraste con la primera parte de la semana. Una ciclogénesis marcaría el escenario hasta el viernes con lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, especialmente en los distritos del Litoral. Esto se debe a que coexistirán el ascenso térmico y la inestabilidad, producto de la influencia de una masa de aire más húmedo y templado que irá ganando terreno desde el norte hacia el centro de la Argentina.
Lluvias intensas y el regreso del frío para el fin de semana
De acuerdo con Meteored, el norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes y el este de Formosa se posicionan como un sector del país que podría recibir más de 50 mm de lluvia en menos de 48 horas, con probables tormentas localmente fuertes.
Hacia el sur del Litoral, la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, algunos patrones como el europeo también prevén precipitaciones de menor envergadura en estas jornadas, aunque otros sistemas de simulación como el GFS por el momento no siguen esta idea y estiman no más que un aumento temporario de nubosidad.
Tras esta ciclogénesis para el cierre de la semana hábil, llegaría un fin de semana con ingreso de aire frío nuevamente al país. Distintas simulaciones de pronóstico estiman el ingreso de una importante perturbación desde el Pacífico asociada a un frente frío, el cual iría recorriendo entre sábado y domingo desde la Patagonia hacia la franja central del país.