Opinión› PARECERES

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
El agua invisible que sostiene la economía tucumana
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSantiago del EsteroSaltaCatamarcaCórdoba
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Virgencita descarta la alternativa del peronismo

Virgencita descarta la alternativa del peronismo

La radicalización del peronismo jaldista

La radicalización del peronismo jaldista

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

La importancia económica de los partidos políticos y las primarias

La importancia económica de los partidos políticos y las primarias

Lo más popular
El plan de la OMS para que los años extra de vida no sean años de mala salud
1

El plan de la OMS para que los años extra de vida no sean años de mala salud

Por qué la terapia psicológica es parte del tratamiento de una malformación física como Arnold-Chiari
2

Por qué la terapia psicológica es parte del tratamiento de una malformación física como Arnold-Chiari

El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso
3

El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso

Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas
4

Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas

Con un 30% menos de comida se vive un 20% más: el oncólogo de 97 años que desafía todo lo que creemos saber sobre alimentación
5

"Con un 30% menos de comida se vive un 20% más": el oncólogo de 97 años que desafía todo lo que creemos saber sobre alimentación

Ranking notas premium
San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
1

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
2

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

San Martín mostró otra idea de juego con Hernán De Camilo, pero los problemas siguen intactos
3

San Martín mostró otra idea de juego con Hernán De Camilo, pero los problemas siguen intactos

Berensztein: “Perú es un país que tiene un problema de gobernabilidad endémico”
4

Berensztein: “Perú es un país que tiene un problema de gobernabilidad endémico”

¿A mí me decís?: el tenso cruce de Matías Caco García con un hincha de San Martín en Munro
5

"¿A mí me decís?": el tenso cruce de Matías "Caco" García con un hincha de San Martín en Munro

Más Noticias
El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

Horóscopo chino: los signos que recibirán una ayuda especial del universo en junio de 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán una ayuda especial del universo en junio de 2026, según Ludovica Squirru

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

La dieta que no adelgaza

La dieta que no adelgaza

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

Comentarios