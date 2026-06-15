Opinión› PARECERES El agua invisible que sostiene la economía tucumana Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 1 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSantiago del EsteroSaltaCatamarcaCórdoba Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Virgencita descarta la alternativa del peronismo La radicalización del peronismo jaldista Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino La importancia económica de los partidos políticos y las primarias Lo más popular El plan de la OMS para que los años extra de vida no sean años de mala salud Por qué la terapia psicológica es parte del tratamiento de una malformación física como Arnold-Chiari El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas "Con un 30% menos de comida se vive un 20% más": el oncólogo de 97 años que desafía todo lo que creemos saber sobre alimentación Ranking notas premium San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana San Martín mostró otra idea de juego con Hernán De Camilo, pero los problemas siguen intactos Berensztein: “Perú es un país que tiene un problema de gobernabilidad endémico” "¿A mí me decís?": el tenso cruce de Matías "Caco" García con un hincha de San Martín en Munro