Política

Definen el porcentaje de suba del boleto en San Miguel de Tucumán

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, había anticipado las intenciones de tratar el pedido de aumento esta semana.

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN / ARCHIVO LA GACETA
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La comisión de Transporte de San Miguel de Tucumán emitirá este martes un dictamen para definir el aumento del boleto urbano de colectivos, que se votaría este jueves.
  • El boleto subiría de $1.250 a $1.600 o $1.700 por la inflación acumulada. El sector empresario (Aetat) pretendía llevarlo a $2.400 según sus estudios de costos de abril.
  • El oficialismo prevé sancionar la norma esta semana pese al rechazo de algunos ediles, lo que aliviará la presión de las empresas pero impactará en el bolsillo de los usuarios.
Resumen generado con IA

Se viene una jornada de definiciones en el Concejo Deliberante de la Capital. Se espera que este martes la comisión de Transporte emita el dictamen para la ordenanza que fijará el nuevo precio del boleto urbano, con miras a la sesión prevista para este jueves.

La expectativa está centrada en qué porcentaje de incremento incluirá el grupo de trabajo encabezado por el oficialista José María Franco. “Se habla de un monto de $1.600 o $1.700. Esto deviene del período inflacionario que hubo desde noviembre u octubre, que fue cuando se dio el último incremento tarifario”, había explicado días atrás el presidente del órgano municipal, Fernando Arturo Juri.

Boleto de colectivos a $1.700: ¿cuánto cuesta viajar en el resto del país?

Boleto de colectivos a $1.700: ¿cuánto cuesta viajar en el resto del país?

Si bien la actualización implicaría una suba de hasta el 36% (hoy el boleto urbano cuesta $1.250), la cifra está por debajo de los casi $2.400 que había estimado la Asociación de Empresarios el Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) en el estudio de costos presentado a finales de abril.

En el oficialismo habrían tenido la intención de sesionar la semana pasada, pero al bloque del PJ le costó reunir los votos para llevar el tema al recinto. Según fuentes de Monteagudo y San Martín, finalmente está todo dado para remitir la ordenanza sancionada al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), más allá de que algunos ediles anticiparon su rechazo a todo tipo de suba.

El viernes pasado, en el marco de la cuarta audiencia pública por la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) para San Miguel de Tucumán, Juri fue consultado respecto al boleto. “En principio, tendríamos sesión la semana que viene (por esta). Entre los temas que vamos a tratar estaría este, el del incremento tarifario”, señaló el peronista en esa ocasión.

La suba del boleto, a la espera de un dictamen

La suba del boleto, a la espera de un dictamen

Juri reiteró que el análisis del costo se llevó adelante a partir del estudio de “todas las variables” e informó que la comisión a cargo de Franco mantuvo reuniones con Aetat y con la Unión Tranviarios del Automotor (UTA). Además, los ediles recibieron al secretario de Movilidad Urbana de la Capital, Carlos Arnedo.

El inicio de la semana hábil no sólo traerá definiciones en cuanto al pasaje, en caso de que la comisión de Transporte emita un dictamen. También podría determinarse el orden del día de la próxima sesión. Es que los martes es el día que tienen agendado las autoridades del cuerpo municipal y los jefes de las distintas bancadas para celebrar las reuniones de Labor Parlamentaria, donde se discuten los asuntos a debatir en cada sesión.

Temas San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánFernando JuriJosé María Franco
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán

La suba del boleto, en debate: estiman una votación ceñida en el Concejo Deliberante capitalino

La suba del boleto, en debate: estiman una votación ceñida en el Concejo Deliberante capitalino

Cuál es el trasfondo de las tensiones por el precio del boleto y qué podría motivar un paro de UTA

Cuál es el trasfondo de las tensiones por el precio del boleto y qué podría motivar un paro de UTA

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica

Lo más popular
La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán
1

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena
2

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

La lupa judicial puesta sobre el patrimonio de un Manuel Adorni que parece preso de sus palabras
3

La lupa judicial puesta sobre el patrimonio de un Manuel Adorni que parece preso de sus palabras

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones
4

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
5

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Ranking notas premium
Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
1

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

La dieta que no adelgaza
2

La dieta que no adelgaza

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
3

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
4

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
5

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Más Noticias
La lupa judicial puesta sobre el patrimonio de un Manuel Adorni que parece preso de sus palabras

La lupa judicial puesta sobre el patrimonio de un Manuel Adorni que parece preso de sus palabras

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Suecia golpeó de entrada, fue contundente y debutó con una goleada ante Túnez

Suecia golpeó de entrada, fue contundente y debutó con una goleada ante Túnez

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Comentarios