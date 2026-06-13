Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

Resumen para apurados
- El presidente de San Martín, Oscar Mirkin, detalló la salida de Andrés Yllana y la búsqueda de su reemplazo antes del partido con Colegiales en Tucumán para calmar al hincha.
- La salida de Yllana generó diversas versiones que el mandatario desmintió, al tiempo que precisó el perfil técnico que requiere la comisión directiva en esta transición.
- La elección del nuevo entrenador será clave para las aspiraciones de ascenso de San Martín en la Primera Nacional y para consolidar el proyecto deportivo del club.
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