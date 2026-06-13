DeportesSan Martín de Tucumán

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

El presidente del "Santo" descartó versiones, habló del perfil que busca la dirigencia y dejó un mensaje de confianza para los hinchas.

NO SE GUARDÓ NADA. Oscar Mirkin respondió varias preguntas en la previa del duelo con Colegiales.
NO SE GUARDÓ NADA. Oscar Mirkin respondió varias preguntas en la previa del duelo con Colegiales. Foto gentileza de Horacio Lizárraga.
Por Marcelo Androetto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de San Martín, Oscar Mirkin, detalló la salida de Andrés Yllana y la búsqueda de su reemplazo antes del partido con Colegiales en Tucumán para calmar al hincha.
  • La salida de Yllana generó diversas versiones que el mandatario desmintió, al tiempo que precisó el perfil técnico que requiere la comisión directiva en esta transición.
  • La elección del nuevo entrenador será clave para las aspiraciones de ascenso de San Martín en la Primera Nacional y para consolidar el proyecto deportivo del club.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánPrimera NacionalDiego CagnaOscar MirkinSan MartínMarruecosClub Atlético ColegialesAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sin Neymar, Brasil afronta un estreno de riesgo ante Marruecos: hora, TV y probables formaciones

Sin Neymar, Brasil afronta un estreno de riesgo ante Marruecos: hora, TV y probables formaciones

Finalizó el Cursado Federal de Arbitraje con participación de jueces tucumanos

Finalizó el Cursado Federal de Arbitraje con participación de jueces tucumanos

La inauguración del Mundial 2026 y tres imágenes que Canadá hubiera preferido evitar

La inauguración del Mundial 2026 y tres imágenes que Canadá hubiera preferido evitar

Liga Tucumana: se movieron las posiciones y la fecha 12 promete ser decisiva

Liga Tucumana: se movieron las posiciones y la fecha 12 promete ser decisiva

Lo más popular
Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello
1

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Las mansiones del poder, un clásico tucumano
2

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?
3

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína
4

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido
5

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Ranking notas premium
Las mansiones del poder, un clásico tucumano
1

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
2

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
3

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
5

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

Más Noticias
San Martín visita a Colegiales: la fuerte decisión que tomó De Camilo al armar el 11 titular

San Martín visita a Colegiales: la fuerte decisión que tomó De Camilo al armar el "11" titular

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Qatar y Suiza abren el Grupo B: hora, TV, posibles formaciones y todo lo que hay que saber

Qatar y Suiza abren el Grupo B: hora, TV, posibles formaciones y todo lo que hay que saber

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Comentarios