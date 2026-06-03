La suba del boleto, en debate: estiman una votación ceñida en el Concejo Deliberante capitalino

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debate un aumento del boleto de colectivos, estimando una votación muy ajustada en el recinto por tensiones políticas.
- El debate llega al recinto sin un consenso de mayoría en las comisiones, enmarcado en el reclamo de los empresarios de transporte y el análisis de costos del municipio.
- La resolución final impactará directamente en el bolsillo de los usuarios de Tucumán y pondrá a prueba el equilibrio de fuerzas políticas dentro del gobierno municipal.
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