Transporte público

La suba del boleto, en debate: estiman una votación ceñida en el Concejo Deliberante capitalino

El aumento tarifario llegaría al recinto, pero sin una definición por mayoría. El trasfondo político.

CONCEJO DELIBERANTE. Ediles analizan un posible incremento en la tarifa de colectivos.
CONCEJO DELIBERANTE. Ediles analizan un posible incremento en la tarifa de colectivos.
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debate un aumento del boleto de colectivos, estimando una votación muy ajustada en el recinto por tensiones políticas.
  • El debate llega al recinto sin un consenso de mayoría en las comisiones, enmarcado en el reclamo de los empresarios de transporte y el análisis de costos del municipio.
  • La resolución final impactará directamente en el bolsillo de los usuarios de Tucumán y pondrá a prueba el equilibrio de fuerzas políticas dentro del gobierno municipal.
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