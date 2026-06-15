La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Cultura

La vocación de Bach por generar espacios de reflexión y debate también se expresó en la organización de visitas de destacadas personalidades nacionales e internacionales. Economistas, periodistas e intelectuales de primer nivel llegaron a Tucumán gracias a iniciativas en las que tuvo una participación activa. Entre ellas, García Fernández, menciona la visita del escritor Mario Vargas Llosa en la década de 1990.