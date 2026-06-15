Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

El conjunto dirigido por Georgios Donis llega con confianza después de vencer 3-0 a Puerto Rico e igualar sin goles frente a Senegal en sus amistosos previos. Uruguay, por su parte, arriba con algunas dudas tras empatar 1-1 con Inglaterra y 0-0 con Argelia, aunque mantiene intacta la expectativa de pelear por un lugar entre los candidatos bajo la conducción de Marcelo Bielsa.