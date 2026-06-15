Copa del Mundo

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

La selección uruguaya intentará despejar las dudas que dejó en los amistosos de preparación cuando enfrente a una Arabia Saudita que llega con buenos resultados y la ilusión de dar el golpe en el Grupo H.

Arabia Saudita y Uruguay tendrán su cruce en el Mundial 2026.
Arabia Saudita y Uruguay tendrán su cruce en el Mundial 2026.
Hace 2 Hs

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán hoy desde las 19 por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. En una zona que también comparten España y Cabo Verde, ambos equipos saben que un buen resultado en el debut puede resultar determinante para encaminar la clasificación a la siguiente fase.

El conjunto dirigido por Georgios Donis llega con confianza después de vencer 3-0 a Puerto Rico e igualar sin goles frente a Senegal en sus amistosos previos. Uruguay, por su parte, arriba con algunas dudas tras empatar 1-1 con Inglaterra y 0-0 con Argelia, aunque mantiene intacta la expectativa de pelear por un lugar entre los candidatos bajo la conducción de Marcelo Bielsa.

Posibles formaciones de Arabia Saudita vs Uruguay, por el Mundial 2026 

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr y Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026

Hora: 19.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Estadio: Miami Stadium

Temas Mundial 2026 UruguayMéxicoCanadáArabia SauditaEstados Unidos
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