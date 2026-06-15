La lupa judicial puesta sobre el patrimonio de un Manuel Adorni que parece preso de sus palabras

Informe adelantado: se presentará el 2 de julio ante el Senado

Manuel Adorni resolvió anticipar su presentación en el Senado y dejó fijada la fecha para el próximo 2 de julio, cuando brindará su informe de gestión por primera vez ante la Cámara alta desde que asumió en noviembre de 2025. La decisión se definió tras conversaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios, con un rol central de la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich. La dirigente, que en los últimos días explicitó diferencias con el funcionario, promovió el acuerdo con senadores de PRO y de la Unión Cívica Radical con el objetivo de ordenar el escenario político. Las declaraciones del ministro en torno a sus bienes aceleraron los cuestionamientos y reactivó iniciativas opositoras que incluyen pedidos de interpelación y la posibilidad de avanzar con una moción de censura.