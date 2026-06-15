La lupa judicial puesta sobre el patrimonio de un Manuel Adorni que parece preso de sus palabras

Resumen para apurados
- La fiscalía federal argentina acelera la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito debido a inconsistencias en sus declaraciones.
- El fiscal Pollicita pidió informes urgentes a ARCA y la Oficina Anticorrupción para auditar el origen de sus criptomonedas, rectificaciones impositivas y bienes familiares.
- La falta de justificación patrimonial podría derivar en un llamado a indagatoria, comprometiendo su continuidad en el cargo ante crecientes presiones opositoras en el Senado.
La situación judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, atraviesa horas decisivas porque la fiscalía federal ultima los detalles de una medida que podría marcar un antes y un después en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal está a punto de concluir un escrito de más de 150 páginas que fundamenta los próximos pasos procesales contra el funcionario nacional.
Este documento, que se encuentra en una etapa de redacción avanzada, es el resultado de un minucioso análisis sobre la evolución patrimonial de Adorni. Sin embargo, su concreción definitiva está sujeta a la revisión de las declaraciones juradas presentadas por el jefe de ministros, las cuales han generado suspicacias debido a la inclusión de múltiples rectificaciones que modifican informes patrimoniales anteriores.
Uno de los puntos de mayor fricción radica en la omisión de datos clave en sus presentaciones. La justicia aguarda por la declaración de carácter reservado, un documento que Adorni aún no ha presentado y que resulta vital para la causa, ya que allí deben detallarse, entre otras cuestiones, las claves y protocolos de acceso a sus inversiones en criptomonedas.
La semana pasada, el fiscal federal Gerardo Pollicita —quien lleva adelante la instrucción junto al juez Ariel Lijo— dispuso una nueva batería de medidas de prueba. El objetivo central es reconstruir con exactitud el flujo de bienes del funcionario y su entorno familiar, buscando determinar si existe una justificación legítima para el crecimiento de su fortuna.
En este marco, la fiscalía envió un pedido formal a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo recaudador deberá informar de manera urgente si tanto Adorni como su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025.
La celeridad solicitada por Pollicita subraya la importancia de estos documentos para la causa. Además de la información de ARCA, el fiscal requirió que se remitieran todas las presentaciones realizadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), buscando contrastar los datos informados a los distintos entes estatales y detectar posibles contradicciones.
El análisis técnico de esta documentación recaerá sobre la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El fiscal solicitó que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público de los últimos tres ejercicios sean incorporadas de inmediato al peritaje contable que realiza dicho organismo.
En la mira
La lupa judicial está puesta especialmente sobre los ahorros en moneda virtual. El ministro coordinador sostuvo públicamente que parte de su patrimonio proviene de una inversión temprana en Bitcoin, realizada supuestamente alrededor del año 2013, la cual le habría reportado ganancias extraordinarias cercanas al medio millón de dólares.
Sin embargo, para los investigadores, la relación del funcionario no coincide plenamente con los papeles. Las rectificaciones del último momento y la falta de información técnica sobre las billeteras virtuales alimentan la hipótesis de que se podría estar intentando “blanquear” ingresos cuyo origen no está debidamente acreditado en el sistema formal.
A esto se suma la investigación sobre la sucesión de su padre, Jorge Adorni, en el Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata. El fiscal busca verificar si los bienes y el dinero en efectivo que el funcionario alega haber recibido como herencia tienen un correlato real en el expediente sucesorio o si son otra pieza del “dibujo” patrimonial denunciado.
La situación de su esposa, Bettina Angeletti, también es objeto de escrutinio. La DAFI analiza si los ingresos generados por su consultora de coaching han tenido vínculos directos con empresas que resultaron contratistas del Estado, lo que podría configurar no solo un enriquecimiento injustificado, sino también negociaciones incompatibles.
En los pasillos de Comodoro Py, se comenta que el requerimiento de justificación de bienes es el paso previo a un eventual llamado a indagatoria. Si Adorni no logra despejar las dudas planteadas en el escrito de 150 páginas, su permanencia en el cargo de jefe de Gabinete volverá políticamente insostenible para el gobierno de Javier Milei.
Informe adelantado: se presentará el 2 de julio ante el Senado
Manuel Adorni resolvió anticipar su presentación en el Senado y dejó fijada la fecha para el próximo 2 de julio, cuando brindará su informe de gestión por primera vez ante la Cámara alta desde que asumió en noviembre de 2025. La decisión se definió tras conversaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios, con un rol central de la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich. La dirigente, que en los últimos días explicitó diferencias con el funcionario, promovió el acuerdo con senadores de PRO y de la Unión Cívica Radical con el objetivo de ordenar el escenario político. Las declaraciones del ministro en torno a sus bienes aceleraron los cuestionamientos y reactivó iniciativas opositoras que incluyen pedidos de interpelación y la posibilidad de avanzar con una moción de censura.