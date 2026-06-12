Boleto de colectivos a $1.700: ¿cuánto cuesta viajar en el resto del país?

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán planea aumentar la próxima semana el boleto de colectivo en $450 para actualizar la tarifa frente a la inflación nacional.
- La medida se da en el marco de una crisis del transporte público en Argentina, donde varias ciudades ya experimentan tarifas elevadas que reconfiguran el ranking nacional.
- Este incremento impactará directamente en el bolsillo de los usuarios tucumanos y reaviva el debate sobre los subsidios estatales y la calidad del servicio de colectivos.
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El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán encamina una actualización tarifaria para el transporte público de pasajeros. Según trascendió, el nuevo valor alcanzaría los $1.700. ¿Cuánto cuesta tomar un colectivo en el resto del país y en qué puesto se ubica la Capital tucumana?
El presidente del cuerpo parlamentario, Fernando Juri, confirmó que está previsto sesionar el jueves que viene para incrementar la tarifa. La comisión de Transporte se reuniría el martes para dar dictamen con la cifra oficial, pero se estima que los concejales otorguen un 36% de aumento al valor actual ($1.250).
El planteo es que los costos operativos de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) exceden a los ingresos que generan a partir de los subsidios estatales y de los viajes que pagan los usuarios. En este sentido, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) reclamó que el sector atraviesa “una de las crisis más profundas de su historia” en el interior del país.
Es en este marco que toma importancia el relevamiento federal de tarifas de transporte público elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet).
El estudio consigna que, desde febrero de 2024 tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, se produjo un salto en el nivel de tarifas de transporte en el interior del país, llevando al boleto promedio por encima de los valores registrados en 2019.
En el top 10
Los datos son reportados a mayo de este año. Allí San Carlos de Bariloche se posiciona como la ciudad con la tarifa más elevada ($2.046), seguida por Santa Fe ($1.900) y Corrientes ($1.890). En ese mismo rango se ubica Resistencia ($1.885) y Bahía Blanca ($1.839). Hasta allí los cinco pasajes más costosos del ranking elaborado por el IIEP.
De concretarse la semana que viene el aumento a $1.700, San Miguel de Tucumán entraría en el último lugar del top 10. Antes están Formosa, con $1.750, y Córdoba, Rosario y Paraná, con $1.720.
Siguiendo con los tickets que exceden el promedio (marcado por el IIEP en $1.549), se ubican Tandil, con $1.696; Concordia, con $1.620, y Mar del Plata, con $1.550. Medido en términos reales -dice el informe-, las tarifas del interior superan en un 45% su registro durante el año 2019.
Últimos puestos
Hacia abajo se posiciona Río Gallegos con un boleto de $1.500 y luego Salta, con $1.450. En el medio se coloca al Subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un valor de $1.490. Después, Rawson y Mendoza tienen la misma tarifa de $1.400, como así también Neuquén y Santiago del Estero con $1.390.
En Posadas, en tanto, el transporte público cuesta $1.365. Luego está San Juan, donde los usuarios abonan $1.300 para viajar; Santa Rosa, con $1.290; Ushuaia, con $1.280, y San Salvador de Jujuy, con $1.272.
En este punto se coloca a la tarifa que continúa vigente en San Miguel de Tucumán que, al igual que en San Fernando del Valle de Catamarca, cuesta $1.250. Actualmente está entre las 10 más bajas del ranking del IIEP.
Por último, le siguen Comodoro Rivadavia, con $1.114; San Luis, Trelew y La Rioja, con $1.000, y Viedma, con una tarifa de $980. El estudio también considera los valores en Provincia de Buenos Aires ($969), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($754), en el Área Metropolitana de Buenos Aires ($714) y el tren del Amba ($310).
Más caro en el interior
El relevamiento de la institución que responde a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al Conicet también analiza la evolución de la tarifa de colectivos del AMBA y el interior en pesos constantes, a abril de 2026. Concluye que, comparado a otras ciudades de la región, el transporte del interior supera en su peso salario al AMBA y otras ciudades de América del Sur.
“Por lo pronto, Corrientes, Chaco, el interior de Buenos Aires y Formosa cuentan con las tarifas más elevadas del país (relativa a ingresos), aunque debe tenerse presente el impacto de descuentos de orden local o provincial, no reflejados en el boleto medio relevado (salvo casos como Bariloche y su descuento para residentes)”, indica el texto.
En Tucumán el Estado aplica descuentos a distintos sectores. En las líneas urbanas se otorga un abono del 55% a los usuarios que operan con SUBE y que pertenecen a alguno de los siguientes grupos: jubilados y pensionados, personal del trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de programas nacionales.
Además, la Provincia financia el Boleto Gratuito para Jubilados y el Boleto Estudiantil Gratuito. También la Municipalidad capitalina otorga el beneficio a estudiantes que viven o estudian en el municipio y utilizan las líneas urbanas.
El Concejo Deliberante capitalino estudia el pedido de la Aetat desde abril. El sector empresario presentaba una tarifa ideal a $2.400, aunque luego de discusiones y negociaciones políticas que se cerraron con algunos votos negativos, se definió otorgar un incremento superior al 30%. El aumento se trataría el jueves.