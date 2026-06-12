Boleto de colectivos a $1.700: ¿cuánto cuesta viajar en el resto del país?

El planteo es que los costos operativos de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) exceden a los ingresos que generan a partir de los subsidios estatales y de los viajes que pagan los usuarios. En este sentido, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) reclamó que el sector atraviesa “una de las crisis más profundas de su historia” en el interior del país.