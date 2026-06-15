Seguridad

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

La primera notificación se realizó en el predio donde funciona una planta de la SAT

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena
Hace 3 Hs

En una nueva acción destinada a preservar bienes estratégicos del Estado, el Gobierno de Tucumán inició un procedimiento para recuperar un sector ocupado de manera irregular dentro del predio donde opera la Planta Potabilizadora de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), en la zona de Lomas de Imbaud, en Yerba Buena.

La intimación fue dirigida a las personas que permanecen en el inmueble sin autorización, a quienes se les otorgó un plazo para abandonar el lugar. En caso de incumplimiento, las autoridades advirtieron que avanzarán con un proceso de desalojo por vía administrativa, con la eventual intervención de las fuerzas de seguridad.

El operativo estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y del Patrimonio Provincial, cuyos representantes se presentaron en el predio junto a trabajadores de la SAT para formalizar las notificaciones y supervisar las actuaciones previstas.

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Desde la administración provincial señalaron que la conservación de los bienes públicos y de la infraestructura esencial para los servicios básicos forma parte de los ejes centrales de la gestión. En ese sentido, ratificaron que cualquier ocupación irregular de terrenos estatales o situaciones que comprometan el patrimonio provincial serán abordadas mediante los mecanismos legales correspondientes.

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