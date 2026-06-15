Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

Temperatura de la semana en Tucumán

Los primeros días de esta semana serán similares al fin de semana que pasó. Este lunes feriado será el día más frío de la primera mitad de la semana. La lluvia apareció en las primeras horas de la madrugada y se extendió hasta la mañana en varias zonas de Tucumán. La temperatura mínima quedó en 9 °C y la máxima alcanzará los 15 °C. El pronóstico del SMN anunció lloviznas para la mañana y un cielo mayormente nublado para la tarde y la noche.