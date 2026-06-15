Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

Resumen para apurados
- El SMN anunció el ingreso de una ola polar en Tucumán para esta semana, que provocará un marcado descenso térmico con temperaturas de hasta 5°C hacia el próximo domingo.
- El frío extremo ya afecta al centro del país. En Tucumán, tras lluvias y registros templados a mitad de semana, el termómetro caerá drásticamente desde el viernes sin lluvias.
- Este fenómeno consolida el invierno con alertas por frío extremo en el país, lo que exigirá mayores cuidados de salud ante temperaturas potencialmente peligrosas en la región.
El Servicio Meteorológico Nacional compartió esta mañana a las 7.37 su último pronóstico semanal para Tucumán. Con una ola polar que ingresó, gran parte del país atraviesa temperaturas extremas por frío, principalmente en el centro-este y noreste argentino. Hacia el fin de semana, el marcado descenso de la temperatura llegará para afectar también al noroeste.
El mismo fenómeno se repetirá en gran parte de las provincias de la región. Desde el viernes, el frío romperá la barrera de 10 °C que se instaló en los días previos. La temperatura más baja se ubicará durante el siguiente fin de semana entre los 5 °C y 7 °C aunque las tardes llegarán a tener una temperatura más agradable.
Temperatura de la semana en Tucumán
Los primeros días de esta semana serán similares al fin de semana que pasó. Este lunes feriado será el día más frío de la primera mitad de la semana. La lluvia apareció en las primeras horas de la madrugada y se extendió hasta la mañana en varias zonas de Tucumán. La temperatura mínima quedó en 9 °C y la máxima alcanzará los 15 °C. El pronóstico del SMN anunció lloviznas para la mañana y un cielo mayormente nublado para la tarde y la noche.
Desde el martes la temperatura ascenderá pero no será una diferencia notoria. La mínima será de 9 °C y la máxima llegará a 19 °C. Durante todo el día el cielo estará mayormente nublado y no se esperan precipitaciones, aunque sí un viento de hasta 12 kilómetros por hora.
El miércoles habrá indicadores entre los 10 °C y 18 °C y el cielo seguirá cubierto. El jueves la temperatura mínima se ubicará en 12 °C y la máxima en 19 °C. Pero por la noche llegarán nuevas lluvias aisladas como un anticipo del descenso de temperatura de los días siguientes.
Descenso de temperatura el fin de semana
El viernes empezará con una temperatura que rondará los 7 °C. Hacia la tarde el día irá ganando grados y llegará a 19 °C, un indicador casi primaveral. La nubosidad continuará presente pero en menor medida y el sol llegará a aparecer entre las nubes. Las probabilidades de precipitación son nubes para el inicio del fin de semana.
La temperatura descenderá el promedio en 1 °C porque el termómetro tendrá marcas que irán entre los 6 °C y 18 °C, según pronosticó el SMN para el sábado. El cielo estará parcialmente nublado con vientos leves. Finalmente, llegará el domingo con las temperaturas más bajas de la semana: la mínima será de 5 °C y la máxima de 16 °C.
No hay pronóstico de lluvia para ninguno de los días del fin de semana.