Cuál es el trasfondo de las tensiones por el precio del boleto y qué podría motivar un paro de UTA

Resumen para apurados
- Representantes de Aetat y UTA retoman negociaciones este martes en Tucumán para destrabar el conflicto salarial y de tarifas, bajo la amenaza de un paro de colectivos.
- La tensión crece debido a la falta de propuestas de mejora y al retraso en el Concejo Deliberante para tratar el aumento del boleto solicitado por los empresarios.
- De no lograrse un acuerdo paritario o tarifario inmediato, se agravaría el conflicto del transporte en la provincia, con un alto riesgo de huelga a corto plazo.
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