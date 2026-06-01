Política

Cuál es el trasfondo de las tensiones por el precio del boleto y qué podría motivar un paro de UTA

Este martes retoman las charlas los líderes de Aetat y de UTA. Sin mejoras en la propuesta, se agrava el conflicto. El pedido de aumento, sin plazos en el Concejo.

CRISIS DEL TRANSPORTE / IMAGEN ILUSTRATIVA
CRISIS DEL TRANSPORTE / IMAGEN ILUSTRATIVA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz 01 Junio 2026

Resumen para apurados

  • Representantes de Aetat y UTA retoman negociaciones este martes en Tucumán para destrabar el conflicto salarial y de tarifas, bajo la amenaza de un paro de colectivos.
  • La tensión crece debido a la falta de propuestas de mejora y al retraso en el Concejo Deliberante para tratar el aumento del boleto solicitado por los empresarios.
  • De no lograrse un acuerdo paritario o tarifario inmediato, se agravaría el conflicto del transporte en la provincia, con un alto riesgo de huelga a corto plazo.
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