La suba del boleto, a la espera de un dictamen

El sector empresario sostiene que, por la suba de los costos operativos, el boleto debería costar unos $2.400. Sin embargo, Franco indicó que el grupo de concejales apunta a alcanzar “un número que les sirva a las empresas para poder seguir funcionando y para que el usuario también lo pueda pagar, teniendo en cuenta la crisis en la que estamos hoy en Argentina”. Se tendrían en cuenta datos inflacionarios, el informe de costos de la Aetat y posibles datos que pudiera agregar el Ejecutivo municipal.