La suba del boleto, a la espera de un dictamen

A la espera de definiciones por un posible aumento del boleto de colectivos, la comisión de Transporte del Concejo Deliberante continúa mañana el debate en comisión. Puertas adentro del cuerpo parlamentario hay expectativas de que el dictamen se firme esta semana, para llevar el tema al recinto el jueves. La votación estaría dividida.
La semana pasada, el comité presidido por el peronista José María Franco ordenó un cuarto intermedio que se reanuda mañana a las 10. El concejal había admitido que no había consenso “dentro de la comisión ni en el cuerpo deliberativo” respecto al pedido de incremento tarifario de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
El sector empresario sostiene que, por la suba de los costos operativos, el boleto debería costar unos $2.400. Sin embargo, Franco indicó que el grupo de concejales apunta a alcanzar “un número que les sirva a las empresas para poder seguir funcionando y para que el usuario también lo pueda pagar, teniendo en cuenta la crisis en la que estamos hoy en Argentina”. Se tendrían en cuenta datos inflacionarios, el informe de costos de la Aetat y posibles datos que pudiera agregar el Ejecutivo municipal.
Si bien no hubo un llamado formal a sesión parlamentaria, en el edificio ubicado en Monteagudo y San Martín especulan que el dictamen podría ser resuelto en los primeros días de la semana y que el jueves se debatiría el aumento en el recinto. Según estiman, el valor que se calcula para el boleto (hoy en $1.250) rondaría los $1.600.
En tanto, también hay expectativas sobre cómo podría salir la votación nominal en el cuerpo. Y es que han surgido voces en contra desde que se comenzó a discutir un potencial incremento tarifario.
Por ejemplo, los radicales José María Canelada y Gustavo Cobos reafirmaron recientemente que no acompañarían la disposición, como sucedió en las últimas votaciones por el transporte. La misma actitud llevó adelante en su etapa como concejal Carlos Arnedo, que actualmente forma parte del gabinete de Rossana Chahla. Quien ocupa su banca, Cristian Abel, continuaría esa línea de votación, y además en declaraciones recientes planteó que “no están dadas las condiciones para ningún tipo de aumento”.
Además de los “no” anticipados, habría votaciones que se conocerían en el recinto y que generan expectación. Es el caso de los alfaristas Carlos Ale y Ana González, y los radicales Federico Romano Norri y Leandro Argañaraz.
La semana pasada, el servicio de transporte público de pasajeros atravesó su punto máximo de tensión luego de que los choferes de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) exigieran a la Aetat el pago de sus salarios y consideraran la imposición de un paro si no se concretaba.
Tras reuniones entre las partes, los trabajadores aceptaron frenar la amenaza de impulsar una medida de fuerza si es que reciben el 100% de sus sueldos hasta los primeros días de esta semana. “Nosotros vinimos acá para que nos garanticen el pago de las remuneraciones correspondientes al mes de mayo”, aseveró César González, secretario General de la UTA.
En tanto, el vicepresidente de la Aetat, Jorge Berretta, remarcó el “esfuerzo extraordinario” realizado por el sector empresario. “Los priorizamos y sabemos que en esta economía que vivimos no pueden esperar más”, subrayó.