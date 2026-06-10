Política

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica

El incremento podría debatirse la semana que viene en el Concejo. En paralelo, las empresas sostienen que no llegan a cubrir el costo total de la prestación.

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN / ARCHIVO LA GACETA
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN / ARCHIVO LA GACETA
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debatirá la próxima semana subir el boleto de colectivo a $1.700 debido a la crisis financiera que denuncian las empresas.
  • Las empresas de transporte aseguran que las tarifas actuales no cubren los costos de operación, mientras el gremio UTA y los empresarios presionan por una solución urgente.
  • De aprobarse el aumento, impactará directamente en el bolsillo de los usuarios, mientras continúa el debate de fondo sobre la sustentabilidad y calidad del servicio público.
Resumen generado con IA

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