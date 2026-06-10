Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debatirá la próxima semana subir el boleto de colectivo a $1.700 debido a la crisis financiera que denuncian las empresas.
- Las empresas de transporte aseguran que las tarifas actuales no cubren los costos de operación, mientras el gremio UTA y los empresarios presionan por una solución urgente.
- De aprobarse el aumento, impactará directamente en el bolsillo de los usuarios, mientras continúa el debate de fondo sobre la sustentabilidad y calidad del servicio público.
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