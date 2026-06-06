La última misa ricotera por la muerte del "Indio" Solari: una plaza de Mayo atravesada por el dolor, el pogo y la sensación de orfandad

Vienen de Ezeiza. Detrás de ellos, la Plaza de Mayo está colmada. “Es todo. Yo a los 13 años lo fui a ver a Huracán. Ha sido todo. He ido hasta el último recital en el Chateau a ver a los redondos y después siempre al Indio. Fue el alma de mi vida”, dice Gustavo a LA GACETA. Victoria lo abraza más fuerte antes de hablar. “Me da orgullo ser argentina sabiendo que el Indio fue argentino. Es el mayor orgullo argentino”, cuenta.