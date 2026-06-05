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El velatorio del Indio Solari no se realizará en el Congreso: ¿cuáles son los motivos?

Martín Menem, titular de Diputados, despidió al histórico músico y explicó por qué el Palacio Legislativo no será sede del último adiós. El Gobierno nacional se puso a disposición de la familia para organizar una despedida acorde a su legado.

LA MUERTE DEL INDIO SOLARI. El velatorio no se realizará en el Congreso de la Nación.
LA MUERTE DEL "INDIO" SOLARI. El velatorio no se realizará en el Congreso de la Nación.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Martín Menem descartó realizar el velatorio del músico Indio Solari, fallecido a los 77 años, en el Congreso de la Nación por motivos de seguridad y logística.
  • La decisión se tomó tras evaluar el caso con el Ministerio de Seguridad. El Gobierno se puso a disposición de la familia para encontrar un lugar acorde al legado del artista.
  • Se espera la definición de un nuevo espacio que garantice el orden para el masivo adiós de sus seguidores, marcando un desafío organizativo por la magnitud del músico.
Resumen generado con IA

La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre millones de seguidores en todo el país. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó este viernes sus condolencias y se refirió a las versiones que señalaban la posibilidad de realizar un velatorio en el Congreso.

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A través de un mensaje en X, el titular de la Cámara baja despidió al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y destacó su importancia en la historia de la música argentina. "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó.

Sin embargo, Menem aclaró que el Palacio Legislativo no será el escenario elegido para la despedida del músico. Según explicó, la decisión fue tomada luego de una evaluación realizada junto al Ministerio de Seguridad de la Nación y áreas técnicas especializadas.

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"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", señaló.

Pese a descartar esa alternativa, el titular de la Cámara baja aseguró que existe plena disposición para colaborar con la familia de Solari en la organización del homenaje.

La última foto del Indio Solari ante de morir fue en Luzbola, el refugio creativo donde pasó sus últimos años

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"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado", afirmó.

El mensaje de Menem concluyó con una breve despedida: "Que en paz descanse".

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