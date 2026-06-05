El velatorio del Indio Solari no se realizará en el Congreso: ¿cuáles son los motivos?

La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre millones de seguidores en todo el país. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó este viernes sus condolencias y se refirió a las versiones que señalaban la posibilidad de realizar un velatorio en el Congreso.