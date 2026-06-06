La muerte del Indio Solari: voces y hechos que confirman el fin de una era

Músicos tucumanos: pesar en todas las generaciones

Para muchos músicos tucumanos, el gran valor de Solari y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota radica en la manera en que gestionaron su arte. Santiago Caminos, vocalista y guitarrista de Tripas Calientes, recordó los inicios del grupo en espacios pequeños con públicos reducidos y destacó su modelo autogestivo: “Al ser una banda independiente que producía por sus propios medios, es el ejemplo de que el rock debería ser así, que crezca por sí solo; no usa la publicidad, no usa afiche, no usa los medios”. Caminos fue cercano a Pancho Silva -maestro inspirador de la mística de Los Redondos- y detalló el impacto compositivo en sus primeras épocas. “Escribió de una manera que no se había escrito antes, en una mezcla extraña entre Luis Alberto Spinetta y Sumo. Su poesía es una poesía complicada, difícil pero muy adaptada al rock moderno”. En un salto generacional, Sebastián Uro le dijo ayer a LA GACETA que se fue “una persona muy compleja y enigmática pero que supo, a través de su lectura y su compromiso social militante, llevar a la música muchas ideas y conceptos, incluso hasta ser muchas veces poco comprendido; uno de sus últimos mensajes fue ‘lean más a las mujeres’”. “De aquel joven que se ubicó en La Plata y fue parte de esa contracultura nacional, formó parte junto a la Cofradía de la Flor Solar de aquellos comienzos, con Skay, la Negra Poli y el semillero de los Redondos tan tremendo, con todo lo que significaron para la cultura argentina. Nunca entendí la violencia manifiesta del público a la salida de los shows pero sí puedo llegar a entender el amor del ricotero para con la música de los Redondos, así como la masividad, las misas ricoteras y por supuesto los encuentros tan masivos con los Fundamentalistas. Partió un referente que se suma a la lista de Gustavo Cerati, Federico Moura, Miguel Abuelo, quienes marcaron toda nuestra infancia, nuestra juventud y la historia argentina”, añadió. Fernando Olmos (La Suburbana) señaló que el sentimiento “no tiene comparación con la magnitud del artista que se acaba de ir, quien atrapó y unió tantas persons de distintas edades y le dio una grandeza al rock argentino como pocos lo hicieron”d