La muerte del Indio Solari: voces y hechos que confirman el fin de una era

Causa abierta: una muerte que se investiga
La noticia conmocionó y alteró la jornada. Las versiones que circulaban desde primera hora de ayer sobre la muerte de Carlos Indio Solari se confirmaron apenas pasadas las 9, y nada fue lo mismo. Según informó la Fiscalía General de Morón en un comunicado de prensa, las autoridades judiciales fueron alertadas alrededor de las 8 de que el cantante había sido encontrado sin vida por su cuidadora a pocos metros de su pileta. Por rutina, la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, abrió un expediente judicial para investigar la causa de muerte. Por ahora la causa se caratuló como “averiguación de causales de muerte” y se ordenó realizar una autopsia determinar si el fallecimiento del músico estuvo ligado a la enfermedad de Parkinson que sufría hace varios años, si se golpeó al salir de la pileta cubierta y climatizada de su casa -foto- o si hubo otra circunstancia particular al momento de su deceso (trascendió que no se sospecha de la intervención de terceros). El resultado preliminar de los estudios fue que su muerte se debió a un ACV hemorrágico no traumático fulminante y no por ahogamiento (no había agua en sus pulmones). La muerte fue durante la madrugada.
El mensaje de Skay: el texto más esperado
Uno de los mensajes más esperados fue el de Skay Bellinson (foto de su reciente actuación en Tucumán), fundador junto al Indio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El guitarrista se manifestó con tristeza en redes sociales. “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”, escribió y firmó con la clásica PR. La ruptura entre ambos por diferencias musicales y conceptuales derivaron en la disolución de los Redondos en 2001. Nunca se precisó el motivo del enfrentamiento, ni tampoco si hubo reconciliación entre ambos. Desde la banda tributo La Kermesse Redonda se afirmó: “Una parte de nuestro propio andar se va con vos. Ya no hay más camino juntos, pero queda todo lo que construimos, el eco de lo que vivimos y la certeza de que tu poesía te vuelve eterno. De alguna forma, la inmortalidad era tuya desde mucho antes. Vamos a seguir cuidando el fuego que queda encendido. Nuestro cariño a Virginia y Bruno. Hasta siempre Indio”. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado replicaron el comunicado publicado desde la cuenta oficial @indiosolarioficial. “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio, su cuerpo, su manifestación física, ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes. Lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”, se expresó.
Repercusiones: el fin de una era
La partida del Indio implica el cierre de una era musical que se vinculó con la creatividad de la vuelta de la democracia. En Vorterix, el fallecimiento de Solari significó la suspensión de la programación. La noticia se conoció mientras Mario Pergolini se encontraba al aire. “No hay palabras. Estoy impactado con la noticia y va más allá de que yo lo conozca”, lamentó el periodista. Minutos después, confirmó el fin de la transmisión: “Vamos a despedirnos por hoy, vamos a dejar el programa, es demasiado importante para mí y para Vorterix, para todos, como para no replantear el día de hoy en general”. Lali Espósito compartió en su cuenta de Instagram un retrato de Solari, musicalizado con “Todo un palo” de Los Redondos, mientras que su pareja, el periodista Pedro Rosemblat, se sumó a la despedida masiva. “Todo lo que somos y no sabemos explicar. Todo lo que nos falta y nunca tendremos. Lo que tenemos y no sirve para nada. Te vamos a extrañar mucho”, escribió y agradeció por la música. La “PR” roja sobre un fondo negro con una corona y los visuales de Rocambole minaron las redes. Griselda Siciliani, Natalia Oreiro, Analía Franchín, Julieta Díaz y Gonzalo Heredia expresaron su luto. “Las palabras no tienen sonido. Gracias por las charlas y la amistad virtual que estos años me acercaron más a vos. En la mesita de luz quedó el libro que te quería regalar y el abrazo que no te pude dar”, escribió Gloria Carrá. “A brillar mi amor” se convirtió en la frase de cabecera en la que los buenos deseos buscaron llegar a la figura musical que, a partir de ahora, será leyenda.
Sin definiciones: no se sabe dónde se velará al músico
Al cierre de esta edición, el velorio de Solari no tenía lugar. “La despedida del Indio tendrá lugar mañana sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia”, informó ayer la familia del músico. Los fanáticos especularon que la ceremonia podría realizarse en el Congreso de la Nación, y así fue pedido desde las bancadas de la UCR y del peronismo. Sin embargo, el presidente de Diputados, Martín Menem, confirmó que, tras analizar la situación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes, el Palacio Legislativo no será habilitado porque “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”. Distintos clubes deportivos, como Huracán, ofrecieron sus estadios. En tanto, su casa en Parque Leloir se convirtió en centro de peregrinación de sus fans y vecinos. Cuando se tiraron vallas, Gendarmería intervino en el lugar y hubo corridas, empujones y enfrentamientos. En paralelo se produjeron incidentes en Plaza de Mayo cuando la Policía de Buenos Aires reprimió con gases pimienta y lacrimógenos y escudos a un numeroso grupo que se había autoconvocado para realizar un homenaje y una despedida pacífica. Lo más probable es que el velorio sea en algún punto de Provincia de Buenos Aires.
Reacciones políticas: oficialistas y opositores
“Dejó una huella profunda en la música argentina. Como compositor, poeta y voz emblemática del rock nacional, construyó una obra que atravesó generaciones y se convirtió en parte de la identidad cultural de nuestro país. Desde el Ente Cultural de Tucumán acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la comunidad que encontró en sus canciones una forma de expresión, memoria y encuentro. Su legado seguirá vivo en la cultura popular argentina”, publicó el Ente local. “Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social que Los Redondos generaron merecen ser recordados”, publicó en X el ex presidente Alberto Fernández. “Acompañaste mucho mi adolescencia y te quedaste en mi vida. Te vamos a extrañar y en ese momento pondremos tus canciones, entrevistas… ¡seguiremos haciendo pogo en tu honor!”, se sumó Malena Galmarini. Desde el oficialismo, el primero en pronunciarse fue Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación: “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”. La AFA decidió que en todos los partidos del ascenso, en todas sus divisiones, se hará un minuto de silencio en su memoria.
Músicos tucumanos: pesar en todas las generaciones
Para muchos músicos tucumanos, el gran valor de Solari y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota radica en la manera en que gestionaron su arte. Santiago Caminos, vocalista y guitarrista de Tripas Calientes, recordó los inicios del grupo en espacios pequeños con públicos reducidos y destacó su modelo autogestivo: “Al ser una banda independiente que producía por sus propios medios, es el ejemplo de que el rock debería ser así, que crezca por sí solo; no usa la publicidad, no usa afiche, no usa los medios”. Caminos fue cercano a Pancho Silva -maestro inspirador de la mística de Los Redondos- y detalló el impacto compositivo en sus primeras épocas. “Escribió de una manera que no se había escrito antes, en una mezcla extraña entre Luis Alberto Spinetta y Sumo. Su poesía es una poesía complicada, difícil pero muy adaptada al rock moderno”. En un salto generacional, Sebastián Uro le dijo ayer a LA GACETA que se fue “una persona muy compleja y enigmática pero que supo, a través de su lectura y su compromiso social militante, llevar a la música muchas ideas y conceptos, incluso hasta ser muchas veces poco comprendido; uno de sus últimos mensajes fue ‘lean más a las mujeres’”. “De aquel joven que se ubicó en La Plata y fue parte de esa contracultura nacional, formó parte junto a la Cofradía de la Flor Solar de aquellos comienzos, con Skay, la Negra Poli y el semillero de los Redondos tan tremendo, con todo lo que significaron para la cultura argentina. Nunca entendí la violencia manifiesta del público a la salida de los shows pero sí puedo llegar a entender el amor del ricotero para con la música de los Redondos, así como la masividad, las misas ricoteras y por supuesto los encuentros tan masivos con los Fundamentalistas. Partió un referente que se suma a la lista de Gustavo Cerati, Federico Moura, Miguel Abuelo, quienes marcaron toda nuestra infancia, nuestra juventud y la historia argentina”, añadió. Fernando Olmos (La Suburbana) señaló que el sentimiento “no tiene comparación con la magnitud del artista que se acaba de ir, quien atrapó y unió tantas persons de distintas edades y le dio una grandeza al rock argentino como pocos lo hicieron”d
Banda tributo: el próximo show
Suerte Vagabunda (Emilio Muzevich Uchiha, Álvaro Sotillo, Nacho Juárez, Christian Figuey Figueroa y Pako Heredia) es el grupo tucumano que rinde homenaje a la obra compositiva del Indio, y tiene prevista una fiesta ricotera para el 11 de julio en Puerto Libertad. “En este momento tan doloroso hace difícil explicar con palabras lo que sentimos. Se fue una persona que marcó a muchos con su música, sus ideales y su carisma. Eso es lo que nos llevó, en su momento, a juntarnos y para rendirles homenaje. A lo largo del tiempo, vimos cómo se sumaba todo tipo de gente para compartir y disfrutar de algo que muchos no pudieron presenciar en vivo. Los rangos de edades van desde adolescentes hasta gente de la vieja escuela del rock; es decir, su obra marcó a muchas generaciones. Desde nuestro lugar, su música siempre despertó en nosotros algo único, una pasión que nunca antes habíamos sentido. Tocar esas notas y transmitir esos tonos de voz es algo que nos estremece la piel. El profundo respeto que sentimos por su legado y el haber coincidido entre nosotros es lo que nos permite hoy hacer que este tributo suene con el alma, logrando que la gente quede eufórica con cada riff y con cada golpe de batería. Este legado va a seguir adelante”, señaló el grupo para LA GACETAd
Imagen: una banda celestial
A poco de confirmarse el deceso, circuló una imagen generada por Inteligencia Artificial de un asado de músicos ya fallecidos y Diego Maradona, al que se acercaba Solari. Entre los comentarios, hubo quejas por artistas ausentes, en los que se reclamaba que se sume a Mercedes Sosa, entre muchos otros referentes populares.
Conmoción: traslados a precio de costo
Christian Sánchez y Julio Bulacios, de la productora Lunáticos Viajantes, compararon el impacto de la noticia del deceso con la muerte de Diego Maradona. Sánchez recordó la emoción de haber asistido a los shows históricos de los Redondos y a los recientes de Los Fundamentalistas, donde el Indio aparecía en las pantallas. “Las canciones van a quedar eternamente en la cultura popular, en paredes, banderas, cánticos de cancha. Ese es el legado, va a ser eterno”. Bulacios hizo hincapié en el recambio generacional que se vive en los shows, donde una gran parte del público asiste por primera vez a vivir la experiencia. En señal de gratitud hacia el artista, anunció que desde la productora facilitarán traslados a precio de costo si se confirma una ceremonia pública para despedir al músico.
Tatuado: una pasión de padre a hijo
“Estoy destruido, el Indio con su arte musical me enseñó más que mi propio padre. Estuvo en mis mejores y peores momentos de mi vida. Hace 35 años que escucho su música y mis hijos de 22 y 18 años son fanáticos como yo. Para el rock nacional, ver miles de personas de distintos pensamientos y estratos sociales cantando la misma música, compartiendo días de viajes y recitales, es algo único. Fue una leyenda en vida”, resumió entre lágrimas José Ferreyra, quien tiene tatuajes de los Redondos.
Inexplicable: un testimonio desde el Perú
Alejandro Peralta fue el vocalista de Golpe de Suerte, el grupo tucumano que rindió homenaje a Solari por años. “Nunca fui muy fanático de los Redondos, pero cuando me tocó cantar sus temas, la energía que se generaba en el ambiente era enorme, en los ensayos y presentaciones en vivo. Hay una mística con su música, es algo que se enciende adentro en el público que no se puede explicar, la locura mezclada con felicidad. Lo vi cada vez que subía al escenario y no lo podía creer; sentía que era cómplice de esa mística, el mismo público me hacía sentir que era un rock star. Cuando terminaba el show, había gente que se sacaba fotos conmigo y dentro mío pensaba: pero si yo no soy el Indio. Son recuerdos lindos que tengo atesorados en mi memoria”, recuerda. Radicado desde hace dos años y medio en el Perú, tiene el restaurante GIO Trattoria en un lugar turístico con lagunas y nevados donde interpreta sus propias canciones y algunos tangos. “En este país no se conocen los Redondos, son más del palo de Soda Stéreo”, admite, reeditando un clásico enfrentamiento.
Último show: la experiencia de las misas ricoteras
El periodista de rock de Radio Universidad, Pablo Chaile, resaltó cómo un sentimiento de pertenencia logró unificar sectores que muchas tradicionalmente están divididos. “Es un legado que se transmite de generación en generación. Eso es fundamental y lo más lindo es que traspasa también las clases sociales. Muchas veces el K y el libertario son fanáticos de la música. Otra cosa es la ideología. Eso es lo lindo, que eso no se fabrica, directamente se siente”, manifestó, y reflexionó sobre lo que significaba asistir a sus conciertos en vivo, que era mucho más que ir a escuchar música: “era un viaje para encontrarnos con otros, a sentir que formábamos parte de algo más grande”. Chaile estuvo en el último show en vivo de Solari, en Olavarría en 2017.
El universo visual: la película de Rocambole
El arte visual de Los Redonditos de Ricota tuvo a Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, como su creador. La partida del Indio coincide con la proyección del documental “Rocambole en el camino”, de Marcia Paradiso y Matías González, que se verá hoy a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), y que servirá de punto de encuentro en la memoria del músico.
Un libro de 2013: “Recuerdos que mienten un poco”
En 2013 se editó el libro “Recuerdos que mienten un poco”, con conversaciones que Solari mantuvo con el periodista Marcelo Figueras. En ellas, el músico afirmó: “A la hora de irme, me gustaría hacerlo a la manera de Leonard Cohen: levantándome en mitad de una partida de póquer sin llamar la atención, sin interrumpir el juego. Sólo aspiro a que la muerte me encuentre vivo”. El texto fue evocado ayer por la editorial Penguin.