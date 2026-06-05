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El fútbol despide a un mito: el emotivo mensaje de la AFA y los clubes argentinos por la muerte del "Indio" Solari

El presidente de la casa madre, Claudio "Chiqui" Tapia, y las principales instituciones del país expresaron su profundo dolor por el fallecimiento del líder ricotero. Sus canciones, transformadas en himnos de tribuna, sellaron un lazo eterno con la cultura popular y el folclore de las canchas.

El fútbol despide a un mito: el emotivo mensaje de la AFA y los clubes argentinos por la muerte del Indio Solari
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Dirigentes y clubes del fútbol argentino despidieron este 5 de junio a Carlos "Indio" Solari tras su muerte a los 77 años, destacando su legado en la cultura de las tribunas.
  • El homenaje incluyó un mensaje de Claudio Tapia y publicaciones de clubes que recordaron recitales históricos en sus estadios y cómo sus canciones se volvieron himnos de cancha.
  • El reconocimiento, extendido a la Conmebol, consolida al "Indio" Solari como un mito cuya obra seguirá presente de forma eterna en las banderas y cantos de las tribunas.
Resumen generado con IA

La partida de Carlos “Indio” Solari a los 77 años generó un impacto profundo que trascendió por completo los escenarios musicales, calando hondo en el corazón del fútbol argentino. Apenas conocida la triste noticia, una enorme oleada de homenajes e institucionales comenzó a inundar las redes sociales, evidenciando la huella imborrable que la obra del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó en la identidad de las tribunas del país.

El sentido adiós de "Chiqui" Tapia y el comunicado de la AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, se volcó a su cuenta oficial de X para expresar su pesar con un sentido mensaje de despedida: “Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido. Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música. Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses”.

A la par, la AFA emitió un extenso y emotivo comunicado en su sitio web donde analizó la visceral conexión del artista con el universo de la pelota. "Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares. Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas", destacó la entidad matriz, valorando cómo las frases y melodías de su autoría fueron adoptadas por hinchadas de todos los colores.

Los homenajes de los clubes: recuerdos de estadios, recitales e himnos

Las muestras de afecto de las instituciones del fútbol local inundaron las redes sociales con emotivos homenajes para despedir al ídolo. Por un lado, Racing Club remarcó la mística de sus históricos shows en Avellaneda al expresar que el artista quedará en el recuerdo eterno de haber pasado por su casa, en su gente y en sus banderas. En sintonía con ese sentimiento, Independiente utilizó una emblemática frase del cancionero popular al publicar que donde hay dolor habrá canciones en memoria de Carlos Alberto Solari, en un posteo que incluyó imágenes de sus hinchas al ritmo de Bebamos de las copas lindas, un clásico de su etapa con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Por su parte, Lanús evocó un verdadero hito en la historia de la institución en el sur del Gran Buenos Aires al compartir un video con un fragmento del recordado recital que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindaron el 1 de mayo de 1992 en las instalaciones del Microestadio Antonio Rotili.

El reconocimiento continental de la Copa Libertadores

El impacto de la pérdida llegó incluso a las plataformas de la Conmebol. La cuenta oficial de la Copa Libertadores le dedicó un posteo especial bajo el lema “Presente en todas las tribunas... ¡Hasta siempre!”.

El homenaje continental consistió en un video que entrelazó viejas declaraciones del Indio Solari reflexionando sobre su eventual último concierto, combinadas con un compilado de grandes jugadas de futbolistas argentinos históricos musicalizadas con la canción “Encuentro con un ángel amateur”.

A continuación, los tuits y comunicados oficiales de los clubes:

Temas Carlos "Indio" Solari
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