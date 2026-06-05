El fútbol despide a un mito: el emotivo mensaje de la AFA y los clubes argentinos por la muerte del "Indio" Solari
El presidente de la casa madre, Claudio "Chiqui" Tapia, y las principales instituciones del país expresaron su profundo dolor por el fallecimiento del líder ricotero. Sus canciones, transformadas en himnos de tribuna, sellaron un lazo eterno con la cultura popular y el folclore de las canchas.
Resumen para apurados
- Dirigentes y clubes del fútbol argentino despidieron este 5 de junio a Carlos "Indio" Solari tras su muerte a los 77 años, destacando su legado en la cultura de las tribunas.
- El homenaje incluyó un mensaje de Claudio Tapia y publicaciones de clubes que recordaron recitales históricos en sus estadios y cómo sus canciones se volvieron himnos de cancha.
- El reconocimiento, extendido a la Conmebol, consolida al "Indio" Solari como un mito cuya obra seguirá presente de forma eterna en las banderas y cantos de las tribunas.
La partida de Carlos “Indio” Solari a los 77 años generó un impacto profundo que trascendió por completo los escenarios musicales, calando hondo en el corazón del fútbol argentino. Apenas conocida la triste noticia, una enorme oleada de homenajes e institucionales comenzó a inundar las redes sociales, evidenciando la huella imborrable que la obra del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó en la identidad de las tribunas del país.
El sentido adiós de "Chiqui" Tapia y el comunicado de la AFA
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, se volcó a su cuenta oficial de X para expresar su pesar con un sentido mensaje de despedida: “Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido. Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música. Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses”.
#ProfundoDolor El artista que también sonó en las tribunas: el fútbol argentino despide al Indio Solari, una voz que se volvió bandera popular.— AFA (@afa) June 5, 2026
https://t.co/j8NtgPFSnw pic.twitter.com/4HZGmyoH6z
A la par, la AFA emitió un extenso y emotivo comunicado en su sitio web donde analizó la visceral conexión del artista con el universo de la pelota. "Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares. Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas", destacó la entidad matriz, valorando cómo las frases y melodías de su autoría fueron adoptadas por hinchadas de todos los colores.
Los homenajes de los clubes: recuerdos de estadios, recitales e himnos
Las muestras de afecto de las instituciones del fútbol local inundaron las redes sociales con emotivos homenajes para despedir al ídolo. Por un lado, Racing Club remarcó la mística de sus históricos shows en Avellaneda al expresar que el artista quedará en el recuerdo eterno de haber pasado por su casa, en su gente y en sus banderas. En sintonía con ese sentimiento, Independiente utilizó una emblemática frase del cancionero popular al publicar que donde hay dolor habrá canciones en memoria de Carlos Alberto Solari, en un posteo que incluyó imágenes de sus hinchas al ritmo de Bebamos de las copas lindas, un clásico de su etapa con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Por su parte, Lanús evocó un verdadero hito en la historia de la institución en el sur del Gran Buenos Aires al compartir un video con un fragmento del recordado recital que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindaron el 1 de mayo de 1992 en las instalaciones del Microestadio Antonio Rotili.
El reconocimiento continental de la Copa Libertadores
El impacto de la pérdida llegó incluso a las plataformas de la Conmebol. La cuenta oficial de la Copa Libertadores le dedicó un posteo especial bajo el lema “Presente en todas las tribunas... ¡Hasta siempre!”.
El homenaje continental consistió en un video que entrelazó viejas declaraciones del Indio Solari reflexionando sobre su eventual último concierto, combinadas con un compilado de grandes jugadas de futbolistas argentinos históricos musicalizadas con la canción “Encuentro con un ángel amateur”.
A continuación, los tuits y comunicados oficiales de los clubes:
En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas.— Racing Club (@RacingClub) June 5, 2026
Hasta siempre, Indio. pic.twitter.com/vjtWi4C8xm
Donde hay dolor— C. A. Independiente (@Independiente) June 5, 2026
Habrá canciones.
En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio. pic.twitter.com/f0lOgtP2yR
"𝐴𝑙𝑙𝑖́, 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒, 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 (𝑛𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑔𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑟...)"— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 5, 2026
Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto… pic.twitter.com/Aj2XwfNcCI
June 5, 2026
Gracias, Indio.— San Lorenzo (@SanLorenzo) June 5, 2026
Por tu poesía.
Por tu música.
Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote. pic.twitter.com/9lUvPQqtZQ
Salando las heridas, Indio querido.— Vélez Sarsfield (@Velez) June 5, 2026
Hasta siempre, Carlos Alberto Solari.
QEPD pic.twitter.com/uGGxEPh6AB
“En la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida”.— Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) June 5, 2026
Tu música quedará para siempre en cada bandera, cada viaje y cada tribuna.
Hasta siempre, Indio. Nadie será capaz de matarte en nuestras almas. pic.twitter.com/5HxBb62At1
El montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido.— Atlético Tucumán (@ATOficial) June 5, 2026
1949 - pic.twitter.com/fYFDyiQ9lJ
𝗛𝗮𝗯í𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗲𝘇... 𝗬 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 pic.twitter.com/VqF34Woq6M— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 5, 2026
En el día del fallecimiento de Carlos “Indio” Solari, recordamos el recital brindado por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Microestadio Antonio Rotili— Club Lanús (@clublanus) June 5, 2026
1º de mayo de 1992 pic.twitter.com/NXtKVCHz6M
“𝑩𝒂𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒕𝒖 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏” 🫀🇳🇬— Club A. Banfield (@CAB_oficial) June 5, 2026
QEPD, Indio. pic.twitter.com/xblMEloH6a
“Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la hinchada del Lobo”— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) June 5, 2026
Por siempre en nuestros corazones, Mister. pic.twitter.com/ZXfiLhxyCQ
Las despedidas son esos dolores dulces. El músico que eligió a La Plata para formar una banda legendaria del rock argentino. ¡Por siempre, Indio! pic.twitter.com/VgrAPCSaUv— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) June 5, 2026
La tierra gira hoy, menos veloz.— Newell’s Old Boys (@Newells) June 5, 2026
Siempre en los corazones del pueblo, Indio pic.twitter.com/Df9cYBdswa
Tu música encontró un lugar eterno en nuestras banderas.— Rosario Central (@RosarioCentral) June 5, 2026
Hoy te despedimos, pero seguiremos cantándote. Hasta siempre, Indio. pic.twitter.com/9XCrxv7C5U
Sos la música de nuestra pasión,— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) June 5, 2026
sos las letras de nuestras banderas,
aunque hoy falte tu voz, 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙞𝙧𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙘𝙖𝙣𝙩𝙖𝙣𝙙𝙤. pic.twitter.com/R8WQ4SRra8
"Nunca se sabe, puede suceder,— Belgrano (@Belgrano) June 5, 2026
que la vida no termine nunca más."
Vas a vivir siempre en nuestras canciones, trapos, murales y corazones. pic.twitter.com/gixPtJsp18
Hay noches que trascienden el tiempo.— Club Atlético Colón (@ColonOficial) June 5, 2026
El 13 de diciembre de 1997, miles de almas llegaron a nuestra casa para vivir una de las páginas más recordadas de la historia del rock argentino.
Entre lluvia, barro, banderas y canciones que todavía resuenan en la memoria colectiva, el… pic.twitter.com/tNh1wu1yC6
Tu música resonó en nuestra casa aquel 28 de diciembre de 1996.— Club Atlético Unión (@clubaunion) June 5, 2026
Cuando el destino marcaba un segundo encuentro para el 8 de diciembre de 2001, tuviste la sensibilidad de los grandes para comprender el momento que atravesaba nuestro pueblo.
"No hay ánimo para fiestas", dijo… pic.twitter.com/I4nGQRmyvj