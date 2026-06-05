El fútbol despide a un mito: el emotivo mensaje de la AFA y los clubes argentinos por la muerte del "Indio" Solari

Las muestras de afecto de las instituciones del fútbol local inundaron las redes sociales con emotivos homenajes para despedir al ídolo. Por un lado, Racing Club remarcó la mística de sus históricos shows en Avellaneda al expresar que el artista quedará en el recuerdo eterno de haber pasado por su casa, en su gente y en sus banderas. En sintonía con ese sentimiento, Independiente utilizó una emblemática frase del cancionero popular al publicar que donde hay dolor habrá canciones en memoria de Carlos Alberto Solari, en un posteo que incluyó imágenes de sus hinchas al ritmo de Bebamos de las copas lindas, un clásico de su etapa con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Por su parte, Lanús evocó un verdadero hito en la historia de la institución en el sur del Gran Buenos Aires al compartir un video con un fragmento del recordado recital que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindaron el 1 de mayo de 1992 en las instalaciones del Microestadio Antonio Rotili.