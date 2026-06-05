Tucumán ricotero: los sentidos mensajes de Atlético y San Martín para despedir al "Indio" Solari

En la vereda de enfrente, el sentimiento de tristeza se replicó con idéntica fuerza. San Martín de Tucumán vistió sus redes de gala para homenajear al artista mediante una placa en blanco y negro con una de las frases más pasionales de Juguetes perdidos, recordándole a su gente que quedan "banderas en tu corazón, yo quiero verlas, ondeando, luzca el sol o no". El Santo coronó su sentido diseño con un emotivo "Había una vez... Y para siempre" en el epígrafe de su publicación en Instagram, dejando en claro que las melodías del "Indio" seguirán tronando con fuerza cada fin de semana en La Ciudadela.