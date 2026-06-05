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Tucumán ricotero: los sentidos mensajes de Atlético y San Martín para despedir al "Indio" Solari

Los dos clubes más grandes de nuestra provincia expresaron su dolor por la partida del líder de Los Redondos. A través de sus canales oficiales, ambas instituciones recordaron al mítico artista con algunas de sus frases más emblemáticas y conmovieron a los hinchas en las redes sociales.

Tucumán ricotero: los sentidos mensajes de Atlético y San Martín para despedir al Indio Solari
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético y San Martín de Tucumán despidieron en redes al Indio Solari, líder de Los Redondos, tras confirmarse su fallecimiento a los 77 años en Argentina.
  • Ambas instituciones homenajearon al ícono del rock nacional en sus redes compartiendo videos y placas con fragmentos de temas emblemáticos como Ji Ji Ji y Juguetes perdidos.
  • Estos homenajes reflejan el profundo impacto de la obra del artista en la cultura popular y la estrecha vinculación de sus canciones con el folclore de las tribunas argentinas.
Resumen generado con IA

El dolor por el fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari caló hondo en el norte del país, y las dos instituciones más convocantes de Tucumán no tardaron en sumarse al luto popular. Las cuentas oficiales de los clubes tucumanos reflejaron de inmediato la visceral conexión que une a la obra del cantante con el folclore de sus respectivas tribunas, eligiendo versos emblemáticos de su cancionero para brindarle un último e histórico adiós.

Por el lado de Atlético Tucumán, el club conmovió a sus seguidores al compartir un video homenaje con el sello de su señal de televisión oficial. Para acompañar las imágenes del ídolo popular, la institución de 25 de Mayo y Chile eligió una recordada línea de la canción "Ji Ji Ji" l postear que "el montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido", cerrando su publicación con un sentido emoticón del infinito que simboliza la inmortalidad de su legado musical.

En la vereda de enfrente, el sentimiento de tristeza se replicó con idéntica fuerza. San Martín de Tucumán vistió sus redes de gala para homenajear al artista mediante una placa en blanco y negro con una de las frases más pasionales de Juguetes perdidos, recordándole a su gente que quedan "banderas en tu corazón, yo quiero verlas, ondeando, luzca el sol o no". El Santo coronó su sentido diseño con un emotivo "Había una vez... Y para siempre" en el epígrafe de su publicación en Instagram, dejando en claro que las melodías del "Indio" seguirán tronando con fuerza cada fin de semana en La Ciudadela.




Temas Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
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