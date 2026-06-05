Mundial 2026

El audio inédito que el Indio Solari le grabó a Lionel Messi para el Mundial 2026 y nunca le envió: "Qué tal si..."

El emotivo mensaje del líder de Los Redondos al capitán argentino vio la luz tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento. El referente del rock nacional le expresa a "Leo" su profunda admiración y le deja un pedido de cara a la Copa del Mundo.

El audio inédito que el Indio Solari le grabó a Lionel Messi para el Mundial 2026 y nunca le envió: Qué tal si...
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras morir el Indio Solari a los 77 años en Buenos Aires por Parkinson, se reveló un audio inédito donde le pide a Lionel Messi ganar otro Mundial en 2026.
  • El exlíder de Los Redondos grabó el mensaje hace semanas pero no lo envió por timidez. El audio se conoció en un programa de radio tras confirmarse el deceso del músico.
  • El mensaje póstumo genera gran repercusión en la cultura y el deporte argentino, proyectando un fuerte valor simbólico para la Selección de cara a la Copa del Mundo de 2026.
Resumen generado con IA

El ambiente cultural y popular argentino quedó sumido en una profunda conmoción tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años. Los médicos constataron su deceso en su domicilio de Parque Leloir debido a las complicaciones derivadas del Parkinson.

En medio de las miles de muestras de afecto y despedidas de figuras públicas, comenzó a circular un valioso material de archivo que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó grabado en la antesala de la próxima Copa del Mundo. Se trata de un mensaje de audio dirigido exclusivamente a Lionel Messi que el cantautor, por timidez o respeto, no se animó a enviarle en su momento y que ahora salió a la luz en el programa "Y ya lo ve, y ya lo ve".

En el registro, el artista se despoja de su mística para hablarle al astro rosarino como un argentino más, elogiando su destreza y agradeciéndole por las alegrías compartidas.

"Lionel, compatriota. Habla el Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también".

Hacia el final del saludo, el Indio cierra con un afectuoso deseo personal y le deja una sutil e inolvidable "posdata" mundialista de cara al gran desafío que se le avecina a la "Scaloneta" en Norteamérica.

"Te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te lo merecés. Posdata: qué tal si ganás un campeonato del mundo más. Estás para eso, viejo".

Temas Mundial 2026 Lionel MessiCarlos "Indio" Solari
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