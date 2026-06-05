El audio inédito que el Indio Solari le grabó a Lionel Messi para el Mundial 2026 y nunca le envió: "Qué tal si..."

En medio de las miles de muestras de afecto y despedidas de figuras públicas, comenzó a circular un valioso material de archivo que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó grabado en la antesala de la próxima Copa del Mundo. Se trata de un mensaje de audio dirigido exclusivamente a Lionel Messi que el cantautor, por timidez o respeto, no se animó a enviarle en su momento y que ahora salió a la luz en el programa "Y ya lo ve, y ya lo ve".