Confirmaron el velatorio del Indio Solari: será mañana y se aguarda la definición de la sede

La familia de Carlos Alberto "Indio" Solari anunció oficialmente que la despedida pública al máximo referente del rock argentino se llevará a cabo el domingo 7 de junio. A través de un comunicado en Instagram, el círculo íntimo del músico precisó que la decisión de postergar la ceremonia busca permitir que los seguidores que viajan desde el interior del país puedan llegar a Buenos Aires.