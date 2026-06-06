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Confirmaron el velatorio del Indio Solari: será mañana y se aguarda la definición de la sede

A pesara de las especulaciones iniciales que mencionaban los estadios de Boca Juniors y Racing Club, el lugar del último adiós sigue siendo una incógnita.

MUERTE DEL INDIO SOLARI. La autopsía determinó que el cantante sufrió un ACV hemorrágico.
MUERTE DEL INDIO SOLARI. La autopsía determinó que el cantante sufrió un ACV hemorrágico. FOTO/AFP.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La familia del Indio Solari anunció que su velatorio público será este domingo 7 de junio en Buenos Aires, tras morir de un ACV, para permitir que sus seguidores puedan viajar.
  • La autopsia confirmó que el músico murió por un ACV hemorrágico en su casa de Parque Leloir. Se descartaron estadios y el Congreso como sedes del masivo e incierto último adiós.
  • El evento anticipa un enorme desafío logístico y de seguridad pública, mientras los fanáticos realizan vigilias y su banda prepara un show homenaje transmitido por streaming.
Resumen generado con IA

La familia de Carlos Alberto "Indio" Solari anunció oficialmente que la despedida pública al máximo referente del rock argentino se llevará a cabo el domingo 7 de junio. A través de un comunicado en Instagram, el círculo íntimo del músico precisó que la decisión de postergar la ceremonia busca permitir que los seguidores que viajan desde el interior del país puedan llegar a Buenos Aires.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana confirmaremos el lugar y la hora”, informaron. La noticia llegó tras una jornada de incertidumbre en la que se barajó realizar el evento el sábado.

Negociaciones y sedes descartadas

Pese a las especulaciones iniciales que mencionaban los estadios de Boca Juniors y Racing Club, el lugar del último adiós sigue siendo una incógnita. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ofreció el predio de Tecnópolis, aunque la propuesta perdió vigencia con el correr de las horas. 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó el Congreso de la Nación tras evaluar que el Palacio Legislativo no cuenta con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias para un evento de tal magnitud.

En sintonía, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lamentó la falta de contacto directo con el entorno legal de la familia. “Intentamos comunicarnos, pero no hemos tenido respuesta”, señaló.

El dolor de los fanáticos y el tributo de su banda

Mientras se definen los detalles, miles de seguidores se autoconvocaron en la Plaza de Mayo y en ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata para rendir homenajes espontáneos.

En medio del duelo, "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" confirmaron que mantendrán su show programado en Comodoro Rivadavia. “Estamos en shock. El corazón nos pide juntarnos y estar cerca”, expresaron los músicos, quienes anunciaron que el concierto será transmitido vía streaming para que todos los fieles ricoteros puedan participar de este rito reparador.

Resultados de la autopsia

El informe forense de la Fiscalía General de Morón determinó que el deceso se produjo por un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico mientras el artista se encontraba en su piscina en Parque Leloir. 

La autopsia descartó el ahogamiento y confirmó que la muerte fue inmediata. El cuerpo fue hallado por una cuidadora de la vivienda, quien junto a la esposa del músico, Virginia Mones Ruiz, alertó a los servicios de emergencia sin éxito en las maniobras de reanimación.

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