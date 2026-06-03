Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

La decisión del presidente Javier Milei de aplicar un veto político a la candidatura a jueza de María Verónica Michelli desató un terremoto de proporciones institucionales dentro de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación. El conflicto escaló de manera drástica luego de que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, presentara la renuncia a la presidencia de la bancada al negarse rotundamente a seguir la orden de la Casa Rosada de rechazar y retirar la nominación de la postulante. La polémica, que amenaza con alcanzar ribetes escandalosos, se originó porque Michelli es la cuñada de Hugo Alconada Mon, el periodista del diario La Nación que investigó el sensible caso judicial conocido como $Libra.
La sorpresiva rebelión de la ex ministra de Seguridad cayó como una bomba de profundidad en el seno de la Cámara alta y disparó un feroz cruce de facturas y reproches mutuos en la cúpula oficialista. La onda expansiva de la interna libertaria ya salpica de manera directa al propio mandatario nacional, a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al presidente de la Comisión de Acuerdos, el riojano Juan Carlos Pagotto. La crisis además enciende luces de alarma en el Ejecutivo, ya que este quiebre también amenaza la relación con las fuerzas opositoras dialoguistas que, hasta el momento, venían mostrando una marcada disposición para convalidar las leyes del oficialismo.
Antes de trasladar la disputa a la esfera pública, la senadora por la Capital Federal les adelantó la drástica postura a sus compañeros de bancada a través del chat interno de la plataforma WhatsApp, apenas unos minutos antes de publicar un posteo en su cuenta oficial de la red social X. En casi los mismos términos de su comunicado virtual, les notificó a los legisladores nacionales que iba a votar en contra de la solicitud de retiro del pliego enviada por la Casa Rosada. En esa misma línea, la dirigente precisó detalles que no ventiló a las redes pero que sí le transmitió de manera directa al Presidente en una tensa conversación telefónica previa.
Según fuentes parlamentarias, Bullrich justificó su desobediencia ante el jefe de Estado argumentando que la base electoral que los llevó al poder “necesita gestos republicanos” de transparencia e independencia de poderes. Asimismo, la experimentada legisladora le advirtió con dureza a Milei que el veto arbitrario a una postulante a la magistratura por el mero hecho de ser pariente de un ciudadano, y por añadidura de un periodista de investigación, no era una estrategia que ayudara a la fuerza en estos momentos, donde el principal objetivo del Gobierno debería centrarse en levantar la imagen pública y reconstruir la confianza del votante originario de LLA.
Divisiones
Pese a que varios integrantes de la bancada oficialista desconocían el alcance de la renuncia de Bullrich a la titularidad del bloque debido a que se encontraban rubricando la conformación de cuatro comisiones clave en el Salón Arturo Illia, el anticipo de su voto disidente no pasó desapercibido y generó divisiones inmediatas.
El núcleo duro de apoyo a la rebelión de Bullrich provino de los senadores cordobeses Carmen Álvarez Rivero, quien arrastra una larga militancia compartida en las filas del Pro, y Luis Juez, un aliado estratégico del oficialismo que suele jugar como un líbero con autonomía propia a pesar de haberse integrado operativamente a la bancada oficialista. En la vereda opuesta, la voz marcadamente crítica —aunque expresada con extrema diplomacia— fue la de la neuquina Nadia Márquez, quien plantó bandera orgánica al señalar que todos los presentes en sus bancas ocupaban un lugar en el Congreso de la Nación gracias a la figura de Javier Milei y que, por lo tanto, la única conducta aceptable era alinearse y seguir las directivas del jefe de Estado.
A pesar de la incertidumbre en torno a la jefatura del bloque, está confirmado que Patricia Bullrich participará de la vital reunión de Labor Parlamentaria junto a los presidentes de los bloques aliados para terminar de definir el temario de la sesión ordinaria programada para el próximo jueves 4 de junio, donde se debatirán el Acuerdo de Renegociación con los Holdouts y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La gran incógnita de la jornada legislativa sigue siendo el destino del pliego de Michelli: sin una postura definida en el oficialismo, fuentes de alta jerarquía parlamentaria deslizaron que lo más probable es que se opte por postergar el tratamiento del dictamen judicial hasta el mes de agosto, apostando a que el paso del tiempo enfríe el tema.