Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

A pesar de la incertidumbre en torno a la jefatura del bloque, está confirmado que Patricia Bullrich participará de la vital reunión de Labor Parlamentaria junto a los presidentes de los bloques aliados para terminar de definir el temario de la sesión ordinaria programada para el próximo jueves 4 de junio, donde se debatirán el Acuerdo de Renegociación con los Holdouts y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La gran incógnita de la jornada legislativa sigue siendo el destino del pliego de Michelli: sin una postura definida en el oficialismo, fuentes de alta jerarquía parlamentaria deslizaron que lo más probable es que se opte por postergar el tratamiento del dictamen judicial hasta el mes de agosto, apostando a que el paso del tiempo enfríe el tema.