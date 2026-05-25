Crece la interna en LLA: Karina Milei prohibió el ingreso de Patricia Bullrich al Cabildo

El sol del 25 de mayo no logró disipar el frío glacial que domina el círculo íntimo de Javier Milei. Durante los festejos patrios, Karina Milei volvió a exhibir su poder como "El Jefe" del protocolo y la política. Tras dejar fuera de la invitación a la vicepresidenta Victoria Villarruel, aplicó un riguroso "hielo" a Patricia Bullrich, a quien se le impidió ingresar al Cabildo junto al resto del Gabinete.