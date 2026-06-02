Bullrich desafió a Milei por el veto a una candidata a jueza y hasta ofreció su renuncia

Resumen para apurados
- Esta semana en el Senado, Patricia Bullrich desafió a Javier Milei al rechazar el veto a la candidata a jueza María Michelli, por considerarlo un retroceso institucional.
- Milei ordenó retirar el pliego de Michelli por ser cuñada del periodista Alconada Mon. Bullrich se opuso, generó una fuerte interna en el bloque y ofreció su renuncia al cargo.
- La rebelión expone fisuras en la disciplina partidaria de La Libertad Avanza y amenaza con tensionar su relación con la oposición dialoguista clave para futuros proyectos.
La decisión del presidente Javier Milei de vetar la candidatura de María Verónica Michelli a jueza por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó el caso $LIBRA, abrió una fuerte polémica dentro del oficialismo y amenaza con tensar la relación con sectores dialoguistas de la oposición que hasta ahora venían acompañando al Gobierno en el Senado.
La situación detonó una crisis interna en el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta luego de que su presidenta, Patricia Bullrich, se negara a cumplir la orden de la Casa Rosada de rechazar el pliego de Michelli.
Desde el lunes, la bancada oficialista quedó en estado de deliberación y comenzaron a multiplicarse los cruces internos y los reproches entre distintos sectores del oficialismo.
Según reconstruyó el diario La Nación, Bullrich avisó apenas minutos antes a los senadores la postura que haría pública en la red social X. Allí anticipó que votaría en contra del retiro del pliego de Michelli y que ya había conversado el tema con Milei.
Durante esa charla, además, explicó que consideraba necesario dar “gestos republicanos” a un sector del electorado y sostuvo que bloquear a una candidata por ser familiar de un periodista no ayudaba “en momentos en que tenemos que levantar la imagen y reconstruir al votante” libertario.
Dentro del oficialismo, algunos interpretaron esas palabras como una crítica indirecta al desgaste que atraviesa el Presidente por las polémicas vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la decisión de Karina Milei de sostenerlo en el cargo.
Aunque el diálogo entre Bullrich y Milei se habría desarrollado en términos pacíficos, no estuvo exento de tensión. La senadora incluso puso a disposición su renuncia a la conducción del bloque, pero el mandatario rechazó la posibilidad.
Por ahora no existen señales concretas de una salida de Bullrich de la jefatura de la bancada. La senadora recién volverá a encontrarse cara a cara con el resto del bloque este miércoles, tras regresar de Mendoza, donde participó de una conferencia sobre ciberseguridad.
Sin embargo, el anuncio de que votará en contra de la postura oficial provocó un fuerte impacto interno.
“Algunos, cuatro o cinco, la apoyaron y una senadora manifestó su diferencia con la postura de Patricia; los demás nos quedamos en silencio”, relató al mencionado medio uno de los legisladores presentes en la conversación.
Entre quienes respaldaron a Bullrich aparecen los cordobeses Carmen Álvarez Rivero, cercana a la ministra desde su paso por Pro, y Luis Juez, aliado del oficialismo que integra el bloque libertario.
La principal voz crítica habría sido la senadora neuquina Nadia Márquez, quien planteó que todos llegaron a sus bancas gracias a Javier Milei y que, por lo tanto, deberían alinearse con las decisiones del Presidente.
Márquez, pastora evangelista, integra junto a María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch el núcleo de dirigentes más cercanos a los hermanos Milei dentro del Senado.
Otro de los hombres apuntados es el riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, quien mantiene frenado el dictamen de Michelli por instrucciones de Karina Milei, pese a que el expediente ya cuenta con las firmas necesarias para ser tratado en el recinto.
“Si presentaba el despacho, nada de esto hubiera pasado”, se quejó un integrante del bloque.
Las dudas que abrió la rebelión de Bullrich
La postura de la jefa de bancada abrió una serie de interrogantes dentro del oficialismo. “¿Esto significa que ahora yo puedo votar en contra de la Ley Hojarasca porque me parece una estupidez que Federico Sturzenegger quiera derogar la ley del Lobizón, que a mí me parece buena porque es una tradición sostenida por años?”, ironizó un senador libertario que, pese a compartir la postura de Bullrich, advirtió sobre el impacto político de romper la disciplina partidaria.
“Creo que ella jugó y dio un mensaje que va más allá de los pliegos”, sostuvo otro legislador, que sospecha de una estrategia con proyección electoral hacia 2027 detrás de la movida de Bullrich.
También surgieron cuestionamientos por la conformación de la Comisión de Acuerdos. Algunos dirigentes oficialistas criticaron la política de alianzas impulsada por Bullrich y consideraron que la integración terminó favoreciendo a la oposición dialoguista.
“Por conformar a provinciales, radicales y al Pro terminó dándole la mayoría a la oposición dialoguista”, protestó un legislador. Actualmente, la comisión está integrada por cinco oficialistas y nueve miembros de sectores dialoguistas, los mismos que firmaron el dictamen favorable para Michelli.
Los reproches a la Casa Rosada
En el sector que respalda a Bullrich también aparecieron críticas hacia la Casa Rosada y especialmente contra el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Algunos legisladores lo responsabilizan por no haber revisado en profundidad los antecedentes de los postulantes antes de enviar los pliegos al Senado. “Ni siquiera hacía falta mover el aparato de inteligencia; con googlear los nombres o preguntarle a ChatGPT antes de enviar los pliegos le habrían ahorrado al Presidente este problema”, se quejó un senador libertario.
Según trascendió, Bullrich ya había advertido la semana pasada en la mesa política que pedir el retiro del pliego de Michelli podía terminar amplificando el conflicto, ya que el planteo debía ser tratado en el recinto. “No es así, el ministro de Justicia nos dijo que no hace falta votarlo”, le respondieron desde el entorno presidencial.
Siempre de acuerdo con esa versión, la senadora insistió en que el reglamento del Senado establece que el retiro de un pliego debe someterse a votación, aunque sus objeciones finalmente no fueron tomadas en cuenta.