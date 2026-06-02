Bullrich desafió a Milei por el veto a una candidata a jueza y hasta ofreció su renuncia

Las dudas que abrió la rebelión de Bullrich

La postura de la jefa de bancada abrió una serie de interrogantes dentro del oficialismo. “¿Esto significa que ahora yo puedo votar en contra de la Ley Hojarasca porque me parece una estupidez que Federico Sturzenegger quiera derogar la ley del Lobizón, que a mí me parece buena porque es una tradición sostenida por años?”, ironizó un senador libertario que, pese a compartir la postura de Bullrich, advirtió sobre el impacto político de romper la disciplina partidaria.