El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

Luego de la consagración de España frente a la selección argentina en la final del Mundial 2026, uno de los mensajes que más repercusión generó en las redes sociales fue el de Toni Kroos. El exmediocampista alemán, campeón del mundo en Brasil 2014, publicó apenas dos palabras en su cuenta de X (antes Twitter): "Football won" ("Ganó el fútbol"), una frase que muchos interpretaron como una provocación hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni.