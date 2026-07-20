Copa del Mundo

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

El ex mediocampista había anticipado el dominio de España antes del partido y, tras el pitazo final, publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

POLÉMICA. Toni Kroos esperó el final del Mundial para publicar un mensaje en X que fue interpretado por muchos hinchas como una provocación hacia la selección argentina.
POLÉMICA. Toni Kroos esperó el final del Mundial para publicar un mensaje en X que fue interpretado por muchos hinchas como una provocación hacia la selección argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El exfutbolista alemán Toni Kroos desató polémica al publicar "Ganó el fútbol" en redes sociales tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.
  • Previo al partido, Kroos había pronosticado que Argentina no tendría respuestas ante España, sumando tensión por su historial al vencer a la Albiceleste en la final de Brasil 2014.
  • El posteo reavivó la histórica rivalidad deportiva de Kroos con Argentina y generó debates globales en redes sociales sobre el rendimiento y estilo de juego del subcampeón.
Resumen generado con IA

Luego de la consagración de España frente a la selección argentina en la final del Mundial 2026, uno de los mensajes que más repercusión generó en las redes sociales fue el de Toni Kroos. El exmediocampista alemán, campeón del mundo en Brasil 2014, publicó apenas dos palabras en su cuenta de X (antes Twitter): "Football won" ("Ganó el fútbol"), una frase que muchos interpretaron como una provocación hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La publicación llegó minutos después del triunfo español por 1-0 en el tiempo suplementario gracias al gol de Ferran Torres. En menos de una hora, el mensaje superó los cinco millones de visualizaciones y acumuló miles de comentarios entre usuarios que respaldaron o cuestionaron la postura del exjugador del Real Madrid.

Toni Kroos habló sobre la selección argentina. Toni Kroos habló sobre la selección argentina. EFE/Alberto Estévez

El mensaje cobró aún más repercusión porque Kroos había pronosticado un triunfo de España antes de la definición. En el podcast que comparte con su hermano aseguró que, si la Roja conseguía abrir el marcador, Argentina no tendría respuestas. "Si España hace el 1-0 se pueden olvidar, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones", había afirmado días antes de la final.

Las estadísticas del partido alimentaron parte de ese análisis. Según los registros de Opta, la selección argentina no logró realizar remates al arco durante los 90 minutos reglamentarios, mientras que España dominó ampliamente las situaciones de peligro antes de quedarse con el título en la prórroga.

El antecedente de Kroos contra Argentina

Las palabras del exfutbolista también encontraron un fuerte eco por su historia frente a la Albiceleste. Kroos integró el seleccionado alemán que derrotó a Argentina por 1-0 en la final del Mundial de Brasil 2014, también con un gol en el tiempo suplementario. 

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