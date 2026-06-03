El "factor Bullrich" sacudió la verticalidad del Gabinete y reavivó las sospechas de interna

En el ecosistema del Gobierno, donde la premisa es el alineamiento incondicional con "El Jefe", Patricia Bullrich ha comenzado a jugar un juego propio que incomoda al resto del Gabinete. Mientras los ministros cuidan cada gesto para no opacar a la cúpula -llegando incluso a demorar la presentación de sus declaraciones juradas para no dejar expuesto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni-, observan con recelo cómo la titular del bloque de senadores se mueve con una autonomía que, para muchos, roza la insubordinación.