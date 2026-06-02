Tensión en el oficialismo: el trasfondo del cruce entre Patricia Bullrich y Javier Milei

El trasfondo de la disputa también se vincula con la construcción del poder político de Milei. Adorno recordó que el actual Presidente consolidó su victoria en 2023 gracias al apoyo del electorado del PRO tras el acuerdo con Mauricio Macri y la propia Bullrich. “Hay un 30% de votantes convencidos de Milei y otro porcentaje que lo acompañó como una alternativa frente a Sergio Massa. Ese equilibrio hoy empieza a tensionarse”, señaló.