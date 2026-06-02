En Tucumán hubo homicidios vinculados al tráfico aéreo de droga

El primero de ellos se registró en marzo de 2012, en La Invernada, La Cocha. Según la investigación, desconocidos se presentaron en el domicilio de Víctor Hugo Brito (58), quien fue torturado y luego ultimado de un disparo en la nuca. Después, los mismos hombres capturaron a su hijo, Gonzalo Brito (18), y lo trasladaron en su automóvil hasta un paraje rural donde también fue asesinado. Por último, los homicidas prendieron fuego al vehículo con el cuerpo en su interior.