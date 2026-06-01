En evolución: los números de la "era Falcioni" en Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Julio César Falcioni completó 10 partidos como DT de Atlético Tucumán en el torneo local y la Copa Argentina, logrando cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas.
- Este balance de diez partidos dirigidos por el "Emperador", que incluye Copa Argentina y torneo local, muestra una evolución en el juego y la regularidad del equipo norteño.
- Estos resultados generan una mesurada expectativa de cara al próximo semestre, donde el club tucumano buscará consolidar su evolución y aspirar a mejores clasificaciones.
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