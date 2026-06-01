Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Resumen para apurados
- La Comisión Directiva de San Martín de Tucumán decidió respaldar temporalmente al DT Andrés Yllana tras la reciente derrota ante Midland, bajo un clima de fuerte debate interno.
- La continuidad del entrenador quedó bajo cuestionamiento luego de la caída en el último partido, lo que generó diversas posturas entre los dirigentes sobre el rumbo del equipo.
- El próximo partido contra Quilmes será clave y funcionará como un punto de inflexión definitivo para determinar si Yllana sigue al frente del plantel profesional.
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