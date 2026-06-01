DeportesSan Martín de Tucumán

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Mientras puertas adentro se multiplican las opiniones, el próximo partido contra Quilmes aparece como un punto de inflexión.

INCERTIDUMBRE. Andrés Yllana da indicaciones durante la derrota frente a Midland, en medio del momento más delicado de su ciclo.
INCERTIDUMBRE. Andrés Yllana da indicaciones durante la derrota frente a Midland, en medio del momento más delicado de su ciclo. Foto De Ignacio Izaguirre (Especial Para La Gaceta).
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Comisión Directiva de San Martín de Tucumán decidió respaldar temporalmente al DT Andrés Yllana tras la reciente derrota ante Midland, bajo un clima de fuerte debate interno.
  • La continuidad del entrenador quedó bajo cuestionamiento luego de la caída en el último partido, lo que generó diversas posturas entre los dirigentes sobre el rumbo del equipo.
  • El próximo partido contra Quilmes será clave y funcionará como un punto de inflexión definitivo para determinar si Yllana sigue al frente del plantel profesional.
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