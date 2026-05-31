Seguridad

La advertencia del legislador salteño que recreó un vuelo narco: “No cambió nada, los controles hoy son menores”

Gustavo Orozco denunció desfinanciamiento estructural de las fuerzas federales. Tras la caída de una avioneta con cocaína en Rosario de la Frontera, el ex policía subió a una aeronave para demostrar la vulnerabilidad del espacio aéreo.

INÉDITO. Un momento del vuelo recreado por el legislador Gustavo Orozco.
INÉDITO. Un momento del vuelo recreado por el legislador Gustavo Orozco.
Por Santiago Mendieta Hace 6 Hs

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