La advertencia del legislador salteño que recreó un vuelo narco: “No cambió nada, los controles hoy son menores”
Gustavo Orozco denunció desfinanciamiento estructural de las fuerzas federales. Tras la caída de una avioneta con cocaína en Rosario de la Frontera, el ex policía subió a una aeronave para demostrar la vulnerabilidad del espacio aéreo.
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