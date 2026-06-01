Vuelos narco: los pilotos vuelan las avionetas como si manejaran de noche una moto sin luces

Una alternativa es trasladarla a algún punto del sur de Salta, el norte de Tucumán o en Santiago del Estero. La otra es una maniobra más arriesgada: llegar a Chaco, Santa Fe, Entre Ríos o al norte de Buenos Aires. La diferencia entre ambas estrategias radica en cómo terminará el trayecto hacia el destino que son los puertos del país. Algunos la enfrían en parajes alejados y la transportan por tierra hasta las ciudades que son acariciadas por las aguas del río Paraná. Pero hay otros que directamente, para evitar los controles en la ruta, las llevan hasta las provincias portuarias, ya sean pluviales o marítimas.