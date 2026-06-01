Seguridad

Vuelos narco: los pilotos vuelan las avionetas como si manejaran de noche una moto sin luces

Incumplen la obligación de informar un plan de vuelo, que detalla el lugar de despegue, de aterrizaje y cuál es el recorrido que harán.

PRUEBA. Los más de 400 kilos de cocaína que transportaba la avioneta descubierta en Vera, Santa Fe.
PRUEBA. Los más de 400 kilos de cocaína que transportaba la avioneta descubierta en Vera, Santa Fe.
Por Santiago Mendieta y Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

La teoría de los expertos y de los investigadores es que las organizaciones narco se inclinan por el envío del estupefaciente para burlar el cerco que instauró la Nación con el Plan Güemes, operativo que consistió en blindar la frontera salteña-boliviana con efectivos de las fuerzas federales. Esa hipótesis también se sustenta con la caída de casi un 30% de decomiso de esta sustancia en lo que va del año.

De acuerdo a las últimas investigaciones, las autoridades lograron establecer cómo sería la ruta de los vuelos narco. Las grandes organizaciones cargan las naves en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra para trasladarla a nuestro país. Luego deben definir qué harán con el cargamento.

Una alternativa es trasladarla a algún punto del sur de Salta, el norte de Tucumán o en Santiago del Estero. La otra es una maniobra más arriesgada: llegar a Chaco, Santa Fe, Entre Ríos o al norte de Buenos Aires. La diferencia entre ambas estrategias radica en cómo terminará el trayecto hacia el destino que son los puertos del país. Algunos la enfrían en parajes alejados y la transportan por tierra hasta las ciudades que son acariciadas por las aguas del río Paraná. Pero hay otros que directamente, para evitar los controles en la ruta, las llevan hasta las provincias portuarias, ya sean pluviales o marítimas.

Los vuelos narcos son un tema tabú para las autoridades de los aeroclubes y los pilotos civiles. Además del temor que generan aportar datos que pueden atentar contra las organizaciones, se suma la posibilidad de que sean estigmatizados. Por eso prefieren hablar sin dar a conocer su nombre.

Plan de vuelo

Todos los especialistas consultados coincidieron en señalar que no es sencillo vulnerar los sistemas de controles. Aseguraron que para realizar un viaje, los pilotos deben informar un plan de vuelo, que detalla el lugar de despegue, de aterrizaje y cuál es el recorrido que harán. En caso de no cumplir con esa ruta, las autoridades se enterarán. Señalaron además que las avionetas tienen un sistema que permite hacer un seguimiento permanente para ser socorridos ante cualquier emergencia.

La advertencia del legislador salteño que recreó un vuelo narco: “No cambió nada, los controles hoy son menores”

La advertencia del legislador salteño que recreó un vuelo narco: “No cambió nada, los controles hoy son menores”

“Se puede decir que los pilotos de naves que llevan droga no utilizan ninguno de estos sistemas para ser detectados. Es como si subieran a una moto sin luces para recorrer una ruta de noche”, sintetizó un experto que aceptó ser entrevistado por LA GACETA con la condición de que no se revelara su identidad.

En la reunión del Consejo de Seguridad Interior NOA, las autoridades confirmaron que hasta el 22 de mayo se habían registrado 190 casos de Tráfico Áereo Irregular, es decir, vuelos que no estaban en regla. De ese número, en al menos cinco se confirmó que transportaban droga. Del resto no se sabe si fueron investigados.

Temas TucumánBuenos AiresSaltaSanta FeBoliviaSanta Cruz de la SierraNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Velocidad, autonomía de 1.600 kilómetros y pistas cortas: por qué la Cessna 210 es la reina del narcotráfico aéreo

Velocidad, autonomía de 1.600 kilómetros y pistas cortas: por qué la Cessna 210 es la reina del narcotráfico aéreo

Secuestraron éxtasis, LSD, ketamina y tusi en pleno centro de Tucumán

Secuestraron éxtasis, LSD, ketamina y "tusi" en pleno centro de Tucumán

Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Chaco: cómo funciona la ruta aérea de la cocaína en el NOA

Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Chaco: cómo funciona la ruta aérea de la cocaína en el NOA

La advertencia del legislador salteño que recreó un vuelo narco: “No cambió nada, los controles hoy son menores”

La advertencia del legislador salteño que recreó un vuelo narco: “No cambió nada, los controles hoy son menores”

Lo más popular
Cómo es el predio en el que la selección argentina iniciará su preparación en Kansas de cara al Mundial 2026
1

Cómo es el predio en el que la selección argentina iniciará su preparación en Kansas de cara al Mundial 2026

Cansancio, infecciones frecuentes y palidez: las señales de que tu sistema inmunitario tiene agujeros
2

Cansancio, infecciones frecuentes y palidez: las señales de que tu sistema inmunitario tiene agujeros

RidgeAlloy: la tecnología que convierte chatarra de aluminio contaminado en piezas clave para autos nuevos
3

RidgeAlloy: la tecnología que convierte chatarra de aluminio contaminado en piezas clave para autos nuevos

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico
4

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS
5

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS

Ranking notas premium
Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”
1

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”

Las cinco claves de la idea para Campo Norte, el nuevo parque de Tucumán
2

Las cinco claves de la idea para Campo Norte, el nuevo parque de Tucumán

El verdadero método Scaloni: cómo hizo para que la selección argentina dejara de ser un problema
3

El verdadero método Scaloni: cómo hizo para que la selección argentina dejara de ser un problema

La web del conocimiento está en peligro
4

La web del conocimiento está en peligro

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de Sangre y arena, visita Tucumán
5

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de "Sangre y arena", visita Tucumán

Más Noticias
El mito de las megadosis de vitamina C para curar el dengue: qué dice la ciencia frente a la naturopatía

El mito de las megadosis de vitamina C para curar el dengue: qué dice la ciencia frente a la naturopatía

Brecha crítica: la adopción de IA superó a la arquitectura de seguridad diseñada para gestionarla

Brecha crítica: la adopción de IA superó a la arquitectura de seguridad diseñada para gestionarla

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico

Tres recetas de brownie en microondas sin azúcar, sin harina y en cinco minutos

Tres recetas de brownie en microondas sin azúcar, sin harina y en cinco minutos

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de Sangre y arena, visita Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de "Sangre y arena", visita Tucumán

La soberbia: la mentira de creernos dioses y la advertencia del Papa León XIV

La soberbia: la mentira de creernos dioses y la advertencia del Papa León XIV

El transporte en Tucumán enfrenta costos récord y rutas en estado crítico: Prácticamente no hubo cambios desde los años 70

El transporte en Tucumán enfrenta costos récord y rutas en estado crítico: "Prácticamente no hubo cambios desde los años 70"

Comentarios