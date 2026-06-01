El mercado automotor se redefine: "Hoy le hablás al auto y te prende el aire sin tocar nada"

Según Silva, uno de los cambios más profundos no se produjo solamente en los vehículos, sino también en el comportamiento de los consumidores. "Hoy la información está al servicio de todo el mundo y la gente investiga. Quiere conocer, interiorizarse y estar segura de la decisión que está tomando. El consumidor compara prestaciones y entiende mucho más lo que está comprando", explicó. También señaló que las automotrices entendieron que el servicio postventa y la disponibilidad de repuestos son claves para consolidar la confianza de los clientes. "La marca entiende el valor del repuesto como primera medida de servicio una vez que el auto se fue", sostuvo.