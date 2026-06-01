Las motos y el peligro de no respetar las normas

El paisaje urbano de nuestras calles y avenidas viene sufriendo una metamorfosis acelerada que, lejos de representar un avance ordenado, se ha convertido en una fuente constante de peligro y preocupación. El crecimiento exponencial del parque de motocicletas en la provincia es una realidad inocultable a la vista de cualquiera. De ser un vehículo de uso familiar o recreativo, la moto ha pasado a colonizar de manera masiva el asfalto. Sin embargo, este fenómeno no ha venido acompañado de una mayor conciencia vial ni de una adaptación de la infraestructura, transformando el tránsito diario en una suerte de ruleta rusa donde las normas básicas de convivencia parecen haber quedado suspendidas.