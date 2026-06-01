Cartas de lectores: “Anom-IA”

El pensador y ensayista italiano Giuliano da Empoli aborda el tema del caos aparente que gobierna el mundo en su interesante libro “La hora de los depredadores”. A los ojos de los intelectuales anteriores a la IA (inteligencia artificial) … intelectuales que leían libros (Trump se jacta de no leer nada) usaban estos pensadores la NI (natural inteligencia) … según ellos: el mundo es un caos, gobernado por locos y dirigiéndose al abismo. Pero, sin embargo, Da Empoli arroja una mirada un poco más optimista, sosteniendo que detrás del caos aparece un orden, orden que, como el de la naturaleza misma, discurre entre presas y depredadores… y , tal como se plantea en la película “La chica salvaje” … uno de los dos tiene que morir. El enfoque de Da Empoli evita la desesperanza que arroja la visión del mundo actual. Se termina el primer cuarto del siglo XXI y vemos un avance tecnológico sin precedentes, acompañado de un fracaso completo en el campo de las sociedades tanto de las ricas como de las pobres. Las sociedades cerradas (como Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, etcétera), pero también las abiertas como el caso de Suecia (que enfrenta un problema demográfico que amenaza todasu exitosa sociedad) parecen haber caído en el caos. Pero el escritor italiano sostiene la hipótesis de que allí aún en el caos puede existir un orden.