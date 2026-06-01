Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Según el parte policial, el accidente se produjo alrededor de las 21.40. Personal de la comisaría de La Invernada, de Juan Bautista Alberdi y bomberos de Alberdi y La Cocha trabajaron en el lugar. Sobre la cinta asfáltica, lado oeste, se encontraba el camión, que circulaba aparentemente de norte a sur. A unos 40 metros, al costado de la ruta, quedó la camioneta Volkswagen Amarok V6 Highline.