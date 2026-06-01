SociedadTecnología La web del conocimiento está en peligro Los próximos cambios en el buscador de Google podrían cambiar la forma en la que accedemos a información. ¿Cómo será el impacto de la inteligencia artificial en los resultados de búsqueda? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Pablo Hamada Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas GoogleLarry PageInteligencia Artificial Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas Así funciona Waymo, la empresa de taxis sin chofer que está conquistando Estados Unidos La IA aumenta la demanda de chips y semiconductores: ¿celulares y computadoras más caras? Cómo es el sistema de IA “Gemelo Digital Social” RidgeAlloy: la tecnología que convierte chatarra de aluminio contaminado en piezas clave para autos nuevos Lo más popular Cómo es el predio en el que la selección argentina iniciará su preparación en Kansas de cara al Mundial 2026 Cansancio, infecciones frecuentes y palidez: las señales de que tu sistema inmunitario tiene agujeros RidgeAlloy: la tecnología que convierte chatarra de aluminio contaminado en piezas clave para autos nuevos Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS Ranking notas premium Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras” Las cinco claves de la idea para Campo Norte, el nuevo parque de Tucumán El verdadero método Scaloni: cómo hizo para que la selección argentina dejara de ser un problema La web del conocimiento está en peligro Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de "Sangre y arena", visita Tucumán