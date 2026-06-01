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La web del conocimiento está en peligro

Los próximos cambios en el buscador de Google podrían cambiar la forma en la que accedemos a información. ¿Cómo será el impacto de la inteligencia artificial en los resultados de búsqueda?

La web del conocimiento está en peligro
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 3 Hs

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