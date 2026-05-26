Bolivia: Rodrigo Paz hace intentos desesperados para calmar protestas

LA PAZ, Bolivia.- Miles de manifestantes marcharon otra vez en la capital política de Bolivia, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien anunció que reducirá a la mitad su sueldo en un intento de calmar las protestas que entraron ya en su cuarta semana. El mandatario centroderechista, de 58 años, enfrenta la mayor protesta social en su corta gestión que comenzó en noviembre pasado, ante la crisis económica que atraviesa el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.