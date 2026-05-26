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Bolivia: Rodrigo Paz hace intentos desesperados para calmar protestas

El presidente baja su sueldo a la mitad.

Rodrigo Paz.
Rodrigo Paz.
Hace 4 Hs

LA PAZ, Bolivia.- Miles de manifestantes marcharon otra vez en la capital política de Bolivia, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien anunció que reducirá a la mitad su sueldo en un intento de calmar las protestas que entraron ya en su cuarta semana. El mandatario centroderechista, de 58 años, enfrenta la mayor protesta social en su corta gestión que comenzó en noviembre pasado, ante la crisis económica que atraviesa el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.

Miles de vecinos, mineros, campesinos y trabajadores de fábrica desfilaron por calles y avenidas de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“¡El pueblo está emputado!”, gritaban algunos manifestantes.

Rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.

“¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!”, grita la muchedumbre que detonó petardos, mientras bajaban hacia La Paz desde la ciudad vecina de El Alto.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de carreteras que llegan al medio centenar en distintos puntos del país. La carestía de medicamentos, gasolina y alimentos se registra principalmente en La Paz y su vecina en El Alto. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.

El sábado hubo enfrentamientos cuando policías y militares intentaron sin éxito habilitar un ingreso a La Paz y El Alto de convoyes con gasolina, medicamentos y alimentos. Fueron frenados por civiles que usaron piedras y palos.

“Este gobierno nos está masacrando, nos está discriminando”, dice Julia Ramírez, campesina aymara de 57 años.

Crisis en Bolivia: Rodrigo Paz acusó a Evo Morales de impulsar las protestas para “volver al poder”

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Félix Mamani, minero 27 años, asegura a la AFP: “estamos enojados, porque nos han mentido” el gobierno de Paz.

Los manifestantes llegaron al centro de La Paz, pero el acceso a la plaza de armas está cercado por cientos de policías antimotines. Hay barricadas de uniformados en calles de acceso con vallas metálicas, rejas y cadenas. Vendedores en la calle comercian con cubrebocas y vinagre, para paliar los efectos de gas lacrimógeno, lanzados en las marchas de la semana pasada.

Una medida simbólica

En un discurso que pronunció en la sureña ciudad de Sucre, en un aniversario cívico, el presidente anunció que reducirá a la mitad su sueldo y el de sus ministros. La medida es casi simbólica. El ingreso mensual del jefe de Estado es de unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares) y su reducción no figura entre las demandas de los manifestantes.

Las protestas acorralan al presidente de Bolivia Rodrigo Paz

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El presidente llamó de nuevo al diálogo a las organizaciones que lideran las protestas, pero descartó conversar con manifestantes radicalizados. “Una minoría no puede gobernar ni abusar y haremos cumplir claramente la Constitución”, advirtió.

El gobierno boliviano denuncia que estas movilizaciones buscan “alterar el orden democrático” y acusó de instigarlas al ex presidente socialista Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor. El líder cocalero instó al gobierno el domingo a que llame a nuevas elecciones en 90 días. Ese día, Paz debía comenzar un diálogo con un sindicato de campesinos, pero la reunión no se realizó por los choques con la policía.

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La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, ha expresado un firme apoyo al gobierno boliviano. El secretario de Estado, Marco Rubio dijo la semana pasada que Estados Unidos no permitirá “que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente”.

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