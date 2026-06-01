Vuelos narco: el eterno debate sobre la implementación de la ley de derribo en la Argentina

Según Cornejo, la falta de control se agrava por el desmantelamiento de las capacidades de análisis estratégico dentro de las fuerzas de seguridad, lo que impide un mapeo real de las operaciones delictivas en el territorio. “No tenemos un registro concreto de pistas clandestinas porque se dejó de hacer inteligencia criminal o se hace de forma muy arcaica”. El experto también advirtió sobre una brecha tecnológica alarmante y una precarización de los recursos humanos que expone a los efectivos a las tentaciones del dinero narco. “Las fuerzas del orden están retrasadas tecnológicamente y el tema salarial es una definición en sí mismo: no se puede pretender que haya héroes; necesitamos servidores públicos bien pagos para no abrirle las puertas a la corrupción estructural”, advirtió.