Pasado y presente de los vuelos narco en Tucumán

Antecedentes

En la historia del narcotráfico tucumano hay varios antecedentes del transporte de droga por aire. Uno de los primeros se registró en 2011, en una finca de Santa Rosa de Leales. Los efectivos se presentaron en ese lugar y arruinaron los festejos de una organización que celebraba haber recibido una carga de unos 500 kilos de marihuana. Entre los detenidos en ese procedimiento aparecían Sebastián “Mojarrita” Marín -señalado como uno de los mayores traficantes de cannabis hasta que murió en un enfrentamiento con las autoridades- y Antonio “Tony” Lobo, que años después llegó a postularse como candidato a comisionado rural de El Puestito, Burruyacu.