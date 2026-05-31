Seguridad Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Chaco: cómo funciona la ruta aérea de la cocaína en el NOA Mientras los narcos cambian sistemas, el Estado retrocede en la detección de vuelos narcos. De indicios a una teoría concreta. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL UN EJEMPLO. En la avioneta secuestrada en la localidad santafesina de Vera se encontró droga y bidones con combustibles. Por Gustavo Rodríguez Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Narcotráfico Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La advertencia del legislador salteño que recreó un vuelo narco: “No cambió nada, los controles hoy son menores” Velocidad, autonomía de 1.600 kilómetros y pistas cortas: por qué la Cessna 210 es la reina del narcotráfico aéreo Lo más popular Clear-Coding: la nueva regla de la infidelidad que prioriza la honestidad por encima del chamuyo infinito QA Tester: el trabajo de romper videojuegos a propósito que puede pagar hasta U$S20 por hora Acostarse a distintas horas cada día puede dañar el corazón más que dormir pocas horas, según un estudio Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más El triple juego de Jaldo hacia 2027 Ranking notas premium Entre lágrimas y respaldo político, Pagani cerró su mandato y Grunauer quedó al frente de la UNT Caso Érika Álvarez: un imputado reveló cómo "El Militar" Sosa habría intentado ocultar el cuerpo Nueva ofensiva judicial en la UNT: reclaman ante la Cámara que se respete el cronograma electoral original Caso Érika: una pericia genética complica al “Militar” Sosa y suma una nueva sospechosa Por qué el jueves 4 es una fecha límite para el transporte en Tucumán