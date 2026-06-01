Política

El trasfondo de las tensiones por el precio del boleto y qué podría motivar un paro de UTA

Este martes retoman las charlas los líderes de Aetat y de UTA. Sin mejoras en la propuesta, se agrava el conflicto. El pedido de aumento, sin plazos en el Concejo.

CRISIS DEL TRANSPORTE / IMAGEN ILUSTRATIVA
CRISIS DEL TRANSPORTE / IMAGEN ILUSTRATIVA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Representantes de Aetat y UTA retoman negociaciones este martes en Tucumán para destrabar el conflicto salarial y de tarifas, bajo la amenaza de un paro de colectivos.
  • La tensión crece debido a la falta de propuestas de mejora y al retraso en el Concejo Deliberante para tratar el aumento del boleto solicitado por los empresarios.
  • De no lograrse un acuerdo paritario o tarifario inmediato, se agravaría el conflicto del transporte en la provincia, con un alto riesgo de huelga a corto plazo.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánAsociación de Empresarios del Transporte Automotor de TucumánCésar GonzálezUnión de Tranviarios AutomotorJorge BerrettaCrisis del transporte
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué el jueves 4 es una fecha límite para el transporte en Tucumán

Por qué el jueves 4 es una fecha límite para el transporte en Tucumán

Comienza una semana clave por el transporte público de Tucumán

Comienza una semana clave por el transporte público de Tucumán

Aetat cruzó al municipio y advirtió que el transporte “es inviable”: tensión por el valor del boleto en la capital tucumana

Aetat cruzó al municipio y advirtió que el transporte “es inviable”: tensión por el valor del boleto en la capital tucumana

En jornada doble, San Martín y Los Tarcos buscan la corona del Regional ante los salteños

En jornada doble, San Martín y Los Tarcos buscan la corona del Regional ante los salteños

Primera Nacional: se confirmó el árbitro para San Martín ante Midland, con un dato estadístico que ilusiona

Primera Nacional: se confirmó el árbitro para San Martín ante Midland, con un dato estadístico que ilusiona

Lo más popular
Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión
1

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán
2

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina
3

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
4

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones
5

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

Ranking notas premium
El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
1

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina
2

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”
4

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
5

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Más Noticias
Archivaron el pedido de destitución contra el titular del Tribunal de Cuentas

Archivaron el pedido de destitución contra el titular del Tribunal de Cuentas

Cómo es el nuevo formato del recibo de sueldo que defendió Federico Sturzenegger

Cómo es el nuevo formato del recibo de sueldo que defendió Federico Sturzenegger

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Comienza una semana clave por el transporte público de Tucumán

Comienza una semana clave por el transporte público de Tucumán

La UNT, en días decisivos: la Justicia y la Asamblea definen el futuro del Rectorado

La UNT, en días decisivos: la Justicia y la Asamblea definen el futuro del Rectorado

Comentarios