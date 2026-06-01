El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

Al producirse una desvinculación encuadrada en los lineamientos del fondo, se activará un protocolo automatizado para agilizar el cobro. El empleador deberá confeccionar una declaración jurada electrónica y la entidad financiera validará los datos del empleado antes de efectuar la transferencia directa a su cuenta bancaria, trámite que deberá resolverse en un lapso no mayor a los cinco días hábiles. Con todo, la normativa recuerda que el cálculo final de la liquidación sigue siendo responsabilidad exclusiva de la empresa.