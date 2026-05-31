Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”
Tres semanas después de recibir el doctorado honoris causa de la UNT, el físico, músico y escritor tucumano reflexiona sobre las claves de su formación, el cruce de sus disciplinas, los grandes problemas de la ciencia y los límites del conocimiento. También habla sobre Borges, Maldacena, los desafíos de la IA y la “paradoja argentina”. “El esfuerzo es un gran igualador”, afirma.
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