AETAT cruzó al municipio y advirtió que el transporte “es inviable”: tensión por el valor del boleto en la capital tucumana

La crisis del transporte urbano en San Miguel de Tucumán escaló este miércoles con un duro cruce entre empresarios del sector y funcionarios municipales. La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) envió cartas documento a la intendenta Rossana Chahla, al Concejo Deliberante y al secretario de Movilidad, Carlos Arnedo, mientras que desde el sector advirtieron que el sistema atraviesa una situación “crítica” y que sin actualización tarifaria “prestar el servicio resulta inviable”.