AETAT cruzó al municipio y advirtió que el transporte “es inviable”: tensión por el valor del boleto en la capital tucumana
La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán distribuyó cartas documentos a la intendenta, al Concejo Deliberante y al secretario de Movilidad exigiendo una respuesta. También le comunicaron al gremio de los trabajadores que los sueldos de junio se pagará en tres partes.
Resumen para apurados
- Este miércoles, la cámara AETAT intimó al municipio de San Miguel de Tucumán advirtiendo que el transporte público es inviable sin un aumento de tarifas ante la suba de costos.
- Ante la suba del 60% en combustibles y la caída de pasajeros por las aplicaciones, las empresas propusieron pagar los sueldos en tres cuotas por falta de rentabilidad.
- El conflicto eleva la tensión política y gremial ante posibles paros por el pago de salarios desdoblados, mientras el Concejo Deliberante evalúa si autoriza la suba tarifaria.
La crisis del transporte urbano en San Miguel de Tucumán escaló este miércoles con un duro cruce entre empresarios del sector y funcionarios municipales. La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) envió cartas documento a la intendenta Rossana Chahla, al Concejo Deliberante y al secretario de Movilidad, Carlos Arnedo, mientras que desde el sector advirtieron que el sistema atraviesa una situación “crítica” y que sin actualización tarifaria “prestar el servicio resulta inviable”.
En una entrevista exclusiva con LA GACETA, el vicepresidente de AETAT, Jorge Berretta, defendió el estudio de costos presentado por las empresas y acusó a funcionarios municipales de desconocer acuerdos técnicos alcanzados en reuniones previas.
“Las falacias que esgrime públicamente Arnedo contradicen lo que discutimos en cuatro reuniones técnicas”, afirmó. Según Berretta, durante esos encuentros se analizaron los costos reales del sistema y se llegó a conclusiones similares entre el municipio y las empresas.
“El estudio de ellos tenía un error en la cantidad de boletos, con el 18% de suba de abril. Coincidíamos. Eran valores similares”, sostuvo.
Berretta explicó que el cálculo técnico arroja actualmente un boleto cercano a los $2.400, aunque aclaró que el sector entiende “la situación económica del país y de Tucumán”. En ese sentido, cuestionó con dureza algunos planteos oficiales sobre la metodología utilizada para calcular la tarifa.
“Es una aberración pedir un estudio técnico por línea: eso es mala fe o ignorancia”, disparó.
El dirigente también vinculó la caída de pasajeros con la expansión de aplicaciones de transporte y con el deterioro económico general. “Abrieron la canilla a otros tipos de transporte: las aplicaciones. Todo eso hace que tengamos menos pasajeros por kilómetro”, afirmó.
Además, señaló que las empresas absorbieron durante meses los incrementos salariales y del combustible sin trasladarlos plenamente a la tarifa. “El gasoil aumentó un 60% desde febrero hasta ahora”, indicó.
Salarios desdoblados y alerta por el aguinaldo
En medio de la crisis financiera, Berretta confirmó que las empresas propusieron al gremio pagar el salario de mayo en tres cuotas: el 5, 12 y 19 de junio.
“Lo hacemos para que no se pierdan fuentes de trabajo, porque sino es imposible”, aseguró. Y agregó: “El aguinaldo y el sueldo… imaginate la situación”.
La situación también quedó reflejada en una nota enviada a César González, secretario general de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), donde AETAT sostuvo que las empresas tienen “imposibilidad de hacer frente al pago diferenciado del combustible” y advirtió que “prestar el servicio de transporte público resulta inviable”.
En otro tramo del documento, las empresas señalaron que “el pago de salarios para el día de hoy se ha efectuado recién el día 15 del mismo mes” y describieron un escenario de “imposibilidad económica y financiera”.
Las cartas documento
El conflicto escaló aún más con el envío de cartas documento dirigidas a funcionarios municipales. En esos escritos, AETAT acusó a sectores del Ejecutivo de haber difundido declaraciones “inexactas, maliciosas y faltas a la verdad” sobre el estudio tarifario.
Una de las cartas apunta directamente contra Carlos Arnedo y cuestiona su actuación técnica y política. Allí se afirma que el funcionario “ha demostrado una alarmante incapacidad técnica y política” y que intentó “eludir su responsabilidad funcional”.
También le exigen que “cese en su actitud omisiva” y le advierten sobre posibles acciones civiles y penales por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En otra de las cartas, la entidad sostiene que existe una “postura obstructiva” dentro del municipio y acusa a funcionarios de generar “confusión en la opinión pública”.
“Le informamos y le exigimos que corte de inmediato la confusión que genera en sus pares y en la opinión pública”, expresa uno de los párrafos más duros.
AETAT además describió un panorama financiero alarmante: “El sistema comercial opera bajo un esquema de asfixiante endeudamiento crónico” y “la crítica situación financiera apenas permite mantener un stock mínimo de flota en funcionamiento”.
Mientras el Concejo Deliberante analiza el futuro de la tarifa, el conflicto entre empresarios y municipio suma tensión política en un contexto de fuerte deterioro del sistema de transporte urbano tucumano.
Qué dijo Carlos Arnedo sobre la suba del boleto
La comisión de Transporte del Concejo Deliberante recibió la semana pasada al secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, para analizar el informe sobre el servicio de colectivos. Luego de cuatro horas de reunión, el funcionario y un grupo de ediles explicaron que no hubo definiciones acerca de un posible aumento del boleto porque los datos entregados por el sector empresarial son insuficientes.
El comité presidido por José María Franco (Peronismo de la Capital) había solicitado semanas atrás un análisis de situación del municipio capitalino sobre el transporte público, para que sea comparado con el estudio de costos presentado por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) donde se habla de un valor ideal de boleto a $2.400.
El ex concejal expuso datos obtenidos del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y los aportes que otorga al servicio la Municipalidad liderada por Rossana Chahla. “Por supuesto, también he manifestado que los $2.400 de aumento que piden los empresarios es absolutamente impagable, en un estado donde la situación social y económica en la Capital y en la Provincia, producto de las decisiones nacionales, indudablemente lo hacen poco factible”, remarcó Arnedo.