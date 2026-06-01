Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán
Encontraron 498 pastillas de éxtasis, más de 100 gramos de tusi, ketamina y troqueles de LSD. Por primera vez, las autoridades descubrieron un presunto centro de producción de este tipo de drogas sintéticas. ¿Quién es el acusado?
El operativo concretado el sábado en el centro tucumano marcará un hito en la historia del narcotráfico en Tucumán. No sólo se concretó uno de los mayores decomisos de éxtasis y tusi registrados en la provincia, sino que se descubrió un presunto lugar de producción de esas sustancias sintéticas. Quedaron aprehendidas dos personas y ahora los pesquisas buscarán profundizar la investigación.
Una causa de comercialización de estupefacientes puede comenzar con un hecho fortuito. Un error o quizás el hallazgo de droga. Pero este caso tuvo una particularidad: habría contado con la colaboración de un desconocido que no habría integrado la organización.
Según confiaron fuentes judiciales, personal de la Didrop Capital, en un control de rutina, descubrió que un cadete llevaba pastillas de éxtasis. Al ser detenido, supuestamente, el trabajador aportó datos sobre quién era la persona que le había entregado el paquete y dónde vivía. A partir de esa información, un equipo de investigadores al mando del oficial Diego Rojas inició tareas para tratar de confirmar o descartar esa versión.
Con diferentes tareas de inteligencia, lograron establecer que en un departamento de un edificio ubicado en Jujuy al 200 un hombre podría estar comercializando drogas sintéticas. Según las averiguaciones realizadas, el sospechoso vendía personalmente o concretaba operaciones sin tener contacto físico con los compradores. Con todos estos indicios, presentaron el caso al fiscal José Sanjuán, quien consiguió la autorización judicial para realizar un allanamiento en ese domicilio.
Los efectivos, bajo las órdenes de los comisarios Rufino Medina y Jorge Nacusse, se presentaron ayer en el lugar. Cuando estaban por ingresar, apareció un hombre de 31 años. El desconocido, según confiaron fuentes judiciales, habría llegado al departamento para adquirir tusi y quedó demorado mientras se verificaba su situación procesal.
Sorpresa
Los uniformados irrumpieron y quedaron sorprendidos con lo que encontraron. Según el reporte oficial, decomisaron 498 pastillas de éxtasis, más de 100 gramos de tusi, dosis de ketamina y troqueles de LSD. “Se trata de uno de los mayores secuestros registrados en Tucumán de la también llamada ‘droga del amor’, al igual que de las otras sustancias”, explicó Nacusse en una entrevista con LA GACETA.
En el narcotráfico, como en cualquier otro ámbito, cantidad no siempre es sinónimo de calidad. “Lo importante de esta investigación es que descubrimos que en el lugar estaba funcionando un centro de producción de estas sustancias. Eso marca una diferencia enorme, porque en todas las investigaciones desarrolladas en los últimos tiempos las dosis eran traídas desde otros lugares”, sostuvo el investigador.
De acuerdo con lo que trascendió del procedimiento, el departamento tenía tres ambientes. En el comedor, los pesquisas encontraron las dosis de droga y, en las otras dos habitaciones, no sólo las sustancias necesarias para producirlas, sino también elementos utilizados habitualmente en la manipulación y elaboración de compuestos químicos. Además, secuestraron U$S700 y $5 millones en efectivo, añadió Nacusse.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el caso no está cerrado. Al parecer, esta organización se dedicaba a la venta regional de estas sustancias y podría haber comercializado sus productos en Salta, Catamarca y Santiago del Estero. Lo único que no encontraron las autoridades fue la máquina acuñadora de pastillas, por lo que no se descartan nuevos procedimientos.
Quedó detenido el dueño del departamento, identificado como Luis Enrique Sánchez Loria (36). Según las primeras averiguaciones, se presentó como comerciante y aseguró dedicarse a la venta de muebles y colchones. Sin embargo, no pudo precisar dónde tenía el negocio o el depósito en el que guardaba la mercadería.
Importancia
En nuestra provincia existen varias causas por venta de drogas sintéticas en los últimos años, pero nunca se había descubierto una cantidad semejante. Lo mismo sucede con el tusi. “Es importante el golpe, pero también nos preocupa sumar indicios de que estas sustancias se producen en la provincia”, sostuvo Nacusse. “Estamos hablando de un modelo totalmente diferente que nada tiene que ver con los sistemas tradicionales de fabricación, distribución y comercialización. Se puede elaborar fácilmente en cualquier lugar y se comercializa en sectores a los que no es fácil acceder”, señaló.
En la reunión del Consejo de Seguridad Interior del NOA, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, no ocultó su preocupación porque en los dos últimos años se incrementó en más de un 500% el secuestro de este tipo de estupefacientes en el país. “Por eso es muy importante atacar la cadena de precursores. Hay que evitar que se fabriquen estas sustancias”, aseguró.
La investigación también vuelve a poner el foco sobre el crecimiento del mercado de drogas sintéticas en Tucumán. Durante la pesquisa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez surgieron testimonios que vinculaban a Felipe “El Militar” Sosa con la comercialización de éxtasis en fiestas electrónicas, una actividad que ahora vuelve a quedar bajo la lupa tras este procedimiento. “Ella nos dijo que cuando iba a la casa de él veía bolsas llenas de pastillas que vendía en las fiestas electrónicas”, declararon las hermanas de la víctima.