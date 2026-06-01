Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Importancia

En nuestra provincia existen varias causas por venta de drogas sintéticas en los últimos años, pero nunca se había descubierto una cantidad semejante. Lo mismo sucede con el tusi. “Es importante el golpe, pero también nos preocupa sumar indicios de que estas sustancias se producen en la provincia”, sostuvo Nacusse. “Estamos hablando de un modelo totalmente diferente que nada tiene que ver con los sistemas tradicionales de fabricación, distribución y comercialización. Se puede elaborar fácilmente en cualquier lugar y se comercializa en sectores a los que no es fácil acceder”, señaló.